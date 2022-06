El sueño musical de Índigo comienza a tomar forma. La menorquina acaba de publicar el primer single de su carrera, la canción que lleva por título «Esquina con Marte» y que se puede escuchar ya en todas las plataformas digitales. Una aventura que inicia bajo el amparo de una multinacional como Universal Music Spain, la casa de artistas nacionales tan populares como Aitana, Leiva, Natalia Lacunza, Pablo López o Alejandro Sanz, entre otros.

«Desde pequeña he querido sacar mis propios temas, y el hecho de tener una puerta abierta para poder expresarme como quiera me ayuda a seguir adelante y me hace muy feliz, es como parte de un sueño cumplido», confesaba ayer la artista de 17 años desde Madrid, donde tiene fijada su residencia y desarrolla sus estudios.

Poco tiempo después de ganar el talent show televisivo «Idol Kids», la joven firmó un contrato con Universal a finales de 2020. Ella misma es la autora de la música de una canción en cuya letra ha colaborado su madre. Además de cantar, toca también el piano en un single para el que ha contado con la producción de Chus Santana, uno de los responsables del gran éxito que supuso «Alocao», firmado conjuntamente por Bad Gyal y Omar Montes en 2019. La cantante Tatiana Delalvz también ha ejercido como coproductora de «Esquina con Marte».

Una canción que, en palabras de Índigo, habla de todo aquello que no pudimos hacer durante la pandemia: «De reencontrase y sentirse al final como en casa, donde estás feliz y sin preocupaciones». En lo musical, se ha decantado por un estilo que hace gala de una estructura de pop clásico pero que se acerca al lado más moderno de la industria con un toque urbano.