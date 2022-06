El reconegut guitarrista i compositor Eduardo Niebla (Tánger, 1955) oferirà del 23 al 27 d’agost, a les 21.30 hores, cinc concerts en cinc pobles de l’Illa en el marc del Mediterranean Festival Tour, amb un repertori format per 15 composicions pròpies. Les actuacions són en format de duet de guitarra, amb la participació de Joao Lima, i sense cap instrument de percussió.

El repertori està format per composicions originals d’Eduardo Niebla, que també ha fet els arranjaments de la segona guitarra que l’acompanya en els concerts. Es tracta de les següents peces: «India», «Rosie», «Mirror of Life», «My Gypsy Waltz», «Para Margarita», «Calle de la Tiña» «H for Helen», «I Can Fly Now», «Para James», «Bluebells Garden», «Macaroni», «On My Wya», «I Can’y Wait Any Longer», «Brisa mediterránea» i «Northwind».

El Mediterranean Festival Tour és un festival itinerant que en la seva primera edició es celebrarà els mesos d’agost i setembre i que aterrarà a l’Illa en la quarta setmana d’agost. Una de les particularitats d’aquest festival és que l’intèrpret actua en esglésies, basíliques, castells i jardins.

Eduardo Niebla començarà la seva gira en diferents poblacions costaneres de Catalunya, entre elles Cadaqués, L’Escala, S’Agaró, Barcelona i Sitges, per seguidament oferir els cinc concert a l’Illa, començant a l’església de Sant Antoni a Fornells (dimarts dia 23), el convent de Sant Agustí a Ciutadella (dimecres dia 24), l’església de Santa Eulàlia a Alaior (dijous dia 25), l’església de Santa Maria de Maó (divendres dia 26) i l’església del Roser as Castell (dissabte dia 27).

Segons explica l’organització, el concert esdevindrà un recorregut per la seva llarga trajectòria musical amb peces emblemàtiques amb un vincle entre el flamenc, el jazz-cool i el so mediterrani, juntament amb peces del seu nou disc «Las olas de niebla».