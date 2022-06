El centre Ca n’Ángel des Mercadal acull fins el 10 de juliol l’exposició de l’obra de Vicenç Pons «Pintura en moviment». La mostra recull quadres de l’artista ferrerienc vinculats, la majoria d’ells, al llibre recentment publicat amb la poesia d’Anna Maria Ticoulat i titulat «L’embruix poètic de les flors». Una oda al paper de la natura a través de la pintura i la poesia, on aquest moviment, com a simbolisme de vida, és un dels leitmotiv principals.

De fet, el quadre de Pons que està al cartell de l’exposició és la imatge al llibre del poema de Ticoulat «Poesia en moviment»; una pintura paisatgística, romàntica, colorista, on hi apareix, en paraules de la poeta, «un aire que gronxa suaument les rames, que dansen un il·lustre minut». Aquesta poesia emmirallada a la pintura va tenir el seu moment a la inauguració de l’exposició, el passat dilluns, amb el recital d’alguns dels poemes que configuren el llibre per part de la mateixa Anna Maria Ticoulat.