Este sábado, 2 de julio, el Recinte Firal des Mercadal acogerá el espectáculo titulado «Come fly away». Un montaje que estará protagonizado por la Big Band y los alumnos de baile de la Escola de Música i Dansa des Mercadal. La propuesta artística llega con una única función, que comenzará a las 21.30 horas.La asistencia es gratuita y los promotores han apostado por un formato a lo grande, como demuestra que hayan preparado el recinto ferial para un aforo de mil personas.

El espectáculo contará con la música en directo de la Big Band des Mercadal, dirigida por Josep Lluís Pons y formada por una veintena de alumnos de la escuela con edades que abarcan desde los trece a los veinte y pocos años. La Big Band, que se creó hace ahora casi diez años, ha actuado últimamente en el marco del Menorca Jazz, festival en el que ofrecieron un animado concierto el 21 de mayo en la plaza de la Catedral de Ciutadella.

Homenaje a ‘La Voz’

En esta ocasión se presentará sobre el escenario una selección de temas inmortalizados por el gran Frank Sinatra, interpretados por las voces de las cantantes Silvia Peinado, Roser Riudavets y el crooner de Es Mercadal Luis Souto. A lo largo de la velada se podrán escuchar temas tan inolvidables y reconocibles como «My way», «Fly me to the moon» o «I’ve got you under my skin», entre muchos otros.

La parte musical se complementará con las coreografías creadas para la ocasión por las profesoras Julia Ortínez y Vicky Janer, que serán llevadas a cabo por los cincuenta alumnos de las especialidades de jazz musical, claqué y danza contemporánea.