«Una perfecta comèdia amb tots els ingredients per gaudir d’un bon espectacle», és el missatge que comparteixen des del Grup Teatral Set de Menorca de la seva nova actuació anomenada «Chocolate con churros». S’estrenarà aquest diumenge dia 10 de juliol a les 21.00 hores a Cala Corb, Es Castell. Una de les poques propostes teatrals en castellà amb entrada gratuïta, al presentar-se l’espectacle a l’aire lliure. Per aquest motiu, es recomana assistir amb antelació a l’esdeveniment, ja que els seients no van numerats. És una obra original del Grup Teatral Set de Menorca escrita i dirigida per J. Ramón Roselló i Caty Pascual. En una funció on la passió, l’amor, la por i l’humor reflectiran amb un extens repart format per 17 persones.

L’espectacle, ple de diversió pels espectadors, reflecteix la incertesa de «com podria ser el destí... si fos...», segons esmenta el director Ramon Roselló, que a més cerca donar una visió còmica a un problema real en l’actualitat com és l’herència. «Chocolate con churros» ja ha tingut una preestrena a Maó al carrer Vasallo fa unes setmanes on va tenir una bona acollida. A Es Castell anava a ser presentada el dia 3, però a causa d’adversitats produïdes pel coronavirus l’espectacle s’ha endarrerit fins al dia 10 de juliol. L’espectacle tornarà el setembre als municipis des Mercadal, Es Castell, Ciutadella, Alaior i retornarà a Maó. L’unit grup teatral Set de Menorca es troba entusiasmat i amb ganes d’ensenyar aquesta còmica visió d’un destí.