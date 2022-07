Illanvers, festival itinerant de poesia, música i pintura, arriba a la seva 17a edició, i ho farà as Castell i a Ferreries, als escenaris de Sant Joan de Binissaida i a la terrassa de l’Auditori, respectivament. Serà els dies 5 i 6 d’agost, complint el compromís inicial d’anar fent recorreguts per diferents pobles de Menorca i la tradició que sigui anar un dia a Llevant i un altre a Ponent.

Recital de poemes, a diferents veus, poesia d’autors joves i de més veterans, de Menorca i de les altres Illes, acompanyat de la música, en aquesta ocasió, del cantant i compositor Guiem Soldevila, qui ja ha intervingut altres vegades a Illanvers, i hi va ser, de fet, ja al primer festival; amb una sensibilitat més que reconeguda musicant el gènere, afirma Pere Gomila, coorganitzador, juntament amb Llúcia Palliser, d’aquesta iniciativa del Departament de Cultura del Consell.

La part artística de pintura la posa aquest any el pintor, gravador i escultor Carles Moll, qui farà una obra en viu durant el temps de la veu de poesia. Estarà musicada amb les peces pròpies i les adaptacions de temes que posi Soldevila. Vers una hora i mitja de fusió, amb els poetes de Menorca convidats Ismael Pelegrí, el cantautor i també autor de llibres de poesia David Vidal, i Maria Rotger, com a representació de jove poeta, ciutadellenca, que participa per primera vegada al festival. D’Eivissa vindrà la jove Jèssica Ferrer Escandell; de Mallorca, Gabriel de la S. T. Sampol, i de Barcelona, Sònia Moll Gamboa, poeta que té arrels menorquines.

Homenatge

A la part d’homenatge a una figura destacada de la poesia, també ja un clàssic de cada edició de la trobada, l’actor ja jubilat Blai Llopis recitarà poemes del poeta, crític i lingüista català Gabriel Ferrater, de qui enguany es celebra el centenari del seu naixement.

Per altra banda, la mort recent del filòleg, investigador, escriptor i poeta ciutadellenc Joan F. López Casasnovas, partipant diverses vegades a Illanvers i persona estimada per l’organització del festival, ha motivat un canvi al programa tal com inicialment estava previst. La presentació d’aquesta 17a edició estarà dedicada a ell, amb un parell de poemes que són de la seva autoria i amb tot el sentiment cap a la seva figura i tot el que representa dins el món de les lletres.