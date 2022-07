El pròxim dimecres 27 de juliol s’inaugurarà el Centre Cultural de Sant Diego, a Alaior, després d’anys de reformes i llargues tramitacions, en un acte en què assistiran la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, la presidenta del Consell insular, Susana Mora, el batle d’Alaior, José Luis Benejam, i els membres de la Corporació municipal, entre altres.

El Centre Cultural de Sant Diego constarà de quatre plantes en les quals s’han habilitat diferents equipaments i serveis.

Al soterrani, s’ubicarà una exposició que explica la història de l’edifici i de l’aljub, una antiga instal·lació per emmagatzemar aigua que també es podrà visitar.

La planta baixa complirà la funció d’espai cultural com a escenari, en què es celebraran activitats culturals i exposicions temporals.

Una part de la col·lecció Llambies | Gemma Andreu

A la primera planta hi haurà dos espais expositius, que compten amb nombrosos elements com maquinària i estris, entre altres, complementats amb panells informatius, fotografies i projeccions audiovisuals. «L’essència de Menorca» acull part de la col·lecció Llambies dedicada a l’etnologia menorquina, que va ser adquirida per l’Ajuntament, i l’exposició «El calçat a Menorca: de l’artesania a la indústria», que pretén ser un recorregut per l’evolució de la manufactura del calçat, l’elaboració pas a pas d’una sabata, etc., a partir de la col·lecció de Selec Balear que aquesta va donar a l’Ajuntament mitjançant un conveni de cessió gratuïta.

A l’entreplantes 1a i 2a s’ha habilitat una sala d’actes amb una capacitat per a unes quaranta persones.

I a la segona planta hi haurà el Centre de Cultura Gastronòmica, que comptarà amb una cuina laboratori i una altra de demostració, un espai de formació i petits espais expositius que mostren com es fa el formatge, el pa, el figat i les porquejades.

La cultura gastronòmica també hi està representada | Gemma Andreu

L’horari d’obertura al públic serà de dimarts a diumenge, de 17 a 21 hores. L’accés al claustre de l’antic convent, conegut com a Pati de sa Lluna, serà gratuït per a tothom, mentre que l’entrada al convent de Sant Diego, és a dir a l’interior de l’edifici, costarà 5 euros, excepte per als residents empadronats al municipi d’Alaior que serà gratuïta fins al 15 d’agost.

Cessió temporal

El Govern balear va cedir temporalment a l’Ajuntament d’Alaior l’ús del Convent de Sant Diego, una vegada que van quedar enllestits els treballs de restauració de les grisalles i, a més, el procés de museïtzació dels diferents espais expositius i del Centre de Cultura Gastronòmica.

A partir d’aquest moment, l’Ajuntament presidit pel batle José Luis Benejam va dur a terme les diferents contractacions necessàries dels serveis per a l’obertura de l’edifici, com són la seguretat, l’atenció al públic i la neteja. L’Ajuntament compta amb una aportació econòmica de 30.000 euros per afrontar les despeses d’aquests serveis gràcies al conveni de col·laboració subscrit amb la Fundació Foment de Turisme de Menorca.

Quan en uns mesos l’Ajuntament rebi per part del Govern la cessió d’ús de 10 anys, amb la possibilitat de pròrroga de 10 anys més, l’Ajuntament licitarà la gestió integral de tot l’equipament, que s’ampliarà amb un bar-cafeteria i una botiga.