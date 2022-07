La afición de Menorca por las rancheras ha llevado al popular grupo Joana Pons i Ses Guitarres a publicar un nuevo álbum con canciones de este género mexicano tras siete años de su último trabajo discográfico.

«Durante la pandemia surgió la idea. Es una música alegre y divertida en la mayoría de los casos. Sorprende la afición a las rancheras que hay en la isla», ha explicado la cantante Joana Pons. La presentación de "Rancheras" tendrá lugar este jueves a las 21.00 horas en el Teatre Principal de Maó.

«En el concierto cantaremos los 17 temas del disco y tendrá una duración de más de 60 minutos. Hay un tema especial, 'La del rebozo blanco', que me evoca recuerdos y sentimientos internos a raíz de la fatal pérdida de un hijo que me sucedió hace años. La música me ha ayudado a vivir», ha manifestado.