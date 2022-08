Cinc concerts individuals i un altre de tancament formen el nucli del Menorca Music Festival que tindrà lloc durant sis dies, des d’aquest divendres dia 5 fins al dissabte dia 13, al Recinte Firal des Mercadal amb la participació de grups i artistes d’estils diferents. El tret de sortida d’aquest nou festival de música, organitzat per la productora Alrevés, serà el concert del divendres vespre, a les 20 hores, protagonitzat pel grup Manel.

La banda barcelonina Manel, formada per Guillem Gispert, Martí Maymó, Roger Padilla i Arnau Vallvé, va assolir el 2019 el número 1 a les llistes de vendes amb «Per la bona gent» amb la posterior gira musical que va quedar interrompuda per la pandèmia de la covid-19, tot i que a mitjan 2020 va tornar als escenaris amb el millor espectacle de la seva carrera. «L’amant malalta» és l’aposta de la banda per la combinació de tradició i electrònica que s’entrellaça en directe amb un repertori que ja és història, amb mig miler de concerts arreu d’Espanya i també per USA, Argentina, Mèxic, França, Gran Bretanya, Irlanda, Luxemburg, Suïssa, Alemanya i Filipines.

Altres concerts

Els dos pròxims concerts tindran lloc aquest cap de setmana. Aquest dissabte hi haurà l’actuació de Miki Núñez que ja duu una gira de més de 30 concerts durant el 2021. «Viento y vida» i «Sin noticias de Gurb» són els senzills del seu darrer àlbum «Iceberg», amb la música que es caracteritza per la fusió de tocs mestissos amb el millor pop-rock. Ha aconseguit les certificacions de platí per les vendes de «La venda» i «Celebrate», a més d’aconseguir el premi a la Millor cançó d’autor amb «No m’ho esperava». Per la seva part, després de tres anys de silenci discogràfic, Joan Dausà torna amb «Ho tenim tot», un nou disc vitalista i optimista que consagra al cantant de Sant Feliu de Llobregat.

El dimarts dia 9 actuarà Rosario que acaba de treure un nou disc, «Te lo digo todo y no te digo na», que representa la renovació i la maduresa de la popular cantant, amb la interpretació de rumbes, balades, blues, pop, col·laboracions especials, reggae i flamenc. Ensoldemà dimecres, Nil Moliner mostrarà el perquè de les dues nominacions a Los 40 Music Awards i la victòria l’any passat a la categoria d’Artista revelació, juntament amb un premi Odeón 2021 en aquesta mateixa categoria. Moliner arriba amb el disc «Nuestra locura tour».

‘Closing’

El dissabte dia 13 es celebrarà el concert de tancament del Menorca Music Festival amb les actuacions d’Oques grasses en la seva gira de celebració dels 10 anys, Ramon Mirabet amb el seu quart treball discogràfic, i la banda madrilenya La La Love You, autors de la celebrada «El fin del mundo».