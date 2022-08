El pintor Jeroni Marquès, de 48 anys, exposa un total de seixanta olis a la galeria d’art Kroma, a Maó, en la seva sisena mostra artística caracteritzada per la lluminositat dels paisatges menorquins. La mostra es podrà veure fins al pròxim dia 13 d’agost.

Les obres exposades, que estan fetes en els darrers dos anys, mostren vistes de la part de llevant de l’Illa i conté diferents formats, des de grans quadres de 130x0,92 cm- fins al més petit de 20x22 cm. Així, es pot veure el port i la ciutat de Maó, Binillautí, Alcalfar, Biniancolla, Binissafúller i cases de la ruralia, entre altres racons. «Amb aquesta exposició vull expressar l’amor per la llum de l’Illa, de la Mediterrània, intent transmetre els sentiments que jo experiment en contemplar els paisatges. Em pot inspirar un penyal, una cala o un paisatge costaner», assegura qui es confessa admirador des dels seus inicis de Poch Romeu.

Marquès afirma que la pandèmia no l’ha afectat en la seva producció artística, «a títol personal per sort no em va crear cap problema d’inspiració, jo som productiu, faig una pintura ràpida, quan pint intent plasmar el que veig amb rapidesa perquè és una lluita contra el sol, la llum canvia d’una manera molt ràpida, pintes durant dues o tres hores i ja t’ha passat, llavores ja és un altre quadre. M’agrada molt i cada vegada més anar a pintar en directe, al natural, és molt romàntic, pots treure una informació bestial, però hi ha molts factors que et condicionen l’obra, a diferència del que pinta a l’estudi», assenyala.

Marquès va començar a pintar amb 23 anys i reconeix que la seva pintura ha experiment una evolució, «quan mir la meva primera exposició el 2007, dels trenta-set quadres que vaig exposar avui dia només exposaria dos, els altres trenta-cinc no m’agraden, però per jo és un fet positiu perquè vaig millorant la meva tècnica», subratlla.