El Festival d’Estiu de Joventuts Musicals de Ciutadella acull avui a les 21 hores l’actuació de dos solistes espanyols que han aconseguit un gran reconeixement arreu del món. Es tracta de la violinista Ana María Valderrama i del pianista Luis del Valle.

Al Claustre del Seminari sonaran la Sonata en la menor de Robert Schumann i la Sonata en La Major de César Franck. «Són dues de les obres culminants del romanticisme musical. Peces molt romàntiques que exalten les passions i l’amor», descriu Luis del Valle, qui el 2019 ja va actuar en el festival de Ciutadella fent duet amb el seu germà Víctor.

Luis del Valle es va donar a conèixer en imposar-se en 2005 a l’ARD International Music Competition de Múnic. «Va suposar un gran impuls per a la meva carrera, ja que em va permetre actuar per Europa i Amèrica. I ara també començam a tocar assíduament per Àsia». De fet, juntament amb Víctor del Valle, forma una de les agrupacions de cambra més destacades d’Europa.

Enmig del seu intens calendari de concerts fa aturada a Ciutadella per actuar amb Ana Maria Valderrama qui, com ell, també compagina la seva activitat concertística amb la docent com a professors del Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Ana María Valderrama debutà com a solista amb el prestigiós director Zubin Mehta en el concert de celebració del 70è̀ aniversari de la reina Sofia. Des de llavors, s’ha consagrat com una de les violinistes més aclamades del moment.

«Hem tingut sort, els dos, de poder tocar amb les millors orquestres», diu Ana Maria, que viurà la seva primera experiència a Ciutadella, un escenari que el seu espòs ja coneix sobradament. «El públic menorquí té una gran cultura i acostuma a ser molt respectuós en tots els concerts», diu Luis del Valle, a qui li fa «molta il·lusió tornar a Menorca». I, més encara, fer-ho amb motiu del 50è aniversari del Festival de Música d’Estiu i per reconèixer la feina de la junta directiva de Joventuts Musicals de Ciutadella, «a qui tenim una especial estima».