El festival itinerant de poesia acompanyada de música i de pintura va crear una atmosfera de gran sensibilitat als dos recintes que l’acollien aquest cap de setmana. Uns 150 espectadors a Sant Joan de Binissaida, as Castell, divendres, i també a la terrassa de l’Auditori de Ferreries, dissabte, per escoltar i sentir, en l’accepció que equival a emoció, la poesia d’autors joves i de consagrats, de Menorca i de les altres illes. Recital de poemes acompanyats per la música del compositor Guiem Soldevila, que coneix bé Illanvers perquè hi ha participat unes quantes vegades i per la seva capacitat d’adaptar-se als diferents estils, a les diferents veus poètiques que pujaren a l’escenari. Poetes de Menorca, com Ismael Pelegrí o el cantautor David Vidal, a més de la jove Maria Rotger, que feia el seu primer recital. Es va sumar la poesia també nova de la poeta eivissenca Jèssica Ferrer i del mallorquí consagrat en el gènere Gabriel de la S. T. Sampol.

De Barcelona va venir Sonia Moll Gamboa, que va commoure especialment per la seva poesia quotidiana i amb un poema dedicat al seu pare, el ciutadellenc Antoni Moll Camps, gairebé centenari, que parla del procés d’envellir i d’il·lusions que no es perden. Amb aquest clima, creat amb diferents registres, amb les diferents veus que, en aquesta 17a edició d’Illanvers giraven entorn a la necessitat de pau, arran de la guerra d’Ucraïna, i amb la bona capacitat de recitar i de connectar demostrada per tots els autors, Guiem Soldevila va posar un extra a la pell de gallina amb la presentació per primera vegada del seu single «Els dies antics». Parteix d’un poema de Ponç Pons, i amb estrofes colpidores com «Territori envaït, veim morir lentament el paisatge de l’ànima».

Els dos organitzadors d’Illanvers, que compta amb el suport del Consell Insular, els poetes Llucia Palliser i Pere Gomila, van aprofitar el recital per recordar i ressaltar la figura del filòleg i investigador Joan F. López Casasnovas, mort recentment. Ho feren recitant els poemes «De bat a bat», i «Oració per fer que torni Dom Quixot», que acaba aclamant la pau, en línia amb la temàtica general i per donar compte «del poeta extraordinari que era, tot i que va publicar poc», afirma Gomila. També el poeta Gabriel Ferrater, nascut fa cent anys, va ser homenatjat en aquesta edició, amb el recital per part de l’actor Blai Llopis de poemes com «Petita guerra» o «Cambra de la tardor».

L’artista Carles Moll realitzà durant el recital la seva obra. Foto: GEMMA ANDREU

Mentrestant, l’artista plàstic Carles Moll anava creant la seva pintura, inspirada en aquest context, i enllestida durant les tres hores en total que sumen els dos recitals. D’aquest artista és l’obra que il·lustra el programa d’Illanvers d’enguany, que conté tots els poemes i la biografia dels autors que hi intervenen. L’imprès permet, amb la lectura, posar èmfasi al sentiment amb el qual arriben els versos des de dalt l’escenari, recreat amb les composicions de Soldevila. I són també un record de les emocions viscudes durant aquest recital, que demostra l’afició a Menorca del gènere, no sabem si correctament anomenat minoritari, per l’acollida que té cada any aquest festival de poesia, música i pintura.