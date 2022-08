La 24a edició del Concert líric de Sant Llorenç comptarà aquest dijous vespre, a les 21.30 hores, amb les veus del baríton Simón Orfila, la mezzosoprano Aya Wakizono, la soprano Alba Martínez, el tenor Aquiles Machado i el pianista i director d’orquestra Antoni Pons Morlà. El concert, que tindrà lloc al pati de l’IES Josep Miquel Guàrdia i és a benefici de Creu Roja, està organitzat per l’Ajuntament d’Alaior amb la col·laboració de Seth Playa Azul i Paradis Blau Hotel.

El batle d’Alaior José Luis Benejam va destacar la participació i implicació en aquest concert del tenor alaiorenc Simón Orfila, «cada any el prepara amb carinyo i amor al seu poble i a la seva professió, el bel canto, és un dels alaiorencs més destacats per la seva activitat i projecció artística, per dur el nom d’Alaior arreu del món i per introduir-nos en el món de la lírica, en el que du vint-i-cinc anys». A més, va agrair la participació dels cantants d’enguany i del mestre Antoni Pons Morlà, «per la passió que hi posen en la seva feina, amb la repercussió social i mediàtica que representa, que fa que arribi al cor de les persones d’una manera molt directa», va subratllar.

Cantants

Simón Orfila va assenyalar que el concert constarà de dues parts, una primera d’òpera, i una segona de cançons populars de sarsuela i alguna sorpresa de cançó menorquina. Va comentar que era la tercera vegada que Aquiles Machado participa al concert líric, «jo sempre vull que vengui, és un gran tenor, fa 25 anys que som amics perquè vam estudiar junts amb Alfredo Kraus i té un currículum important.» D’Alba Martínez es va enamorar en sentir-la cantar l’ària de «La flauta màgica» i va afirmar que «és una jove promesa que té un gran futur». Quant a Aya Wakizono, Orfila va assegurar que enguany havia cantat amb ella «Nabucco» a Alemanya, «és una mezzosoprano amb una gran carrera internacional i em va passar el mateix que vaig dir d’Alba, enguany ha de venir a Alaior».

Aquiles, Alba i Aya van agrair la invitació a participar en el concert, «Menorca em dona sort, cada vegada que venc a l’Illa després em passen moltes coses bones», va subratllar Aquiles. Per la seva part, Pons Morlà va destacar la participació «altruista i per una bona causa» dels cantants «en una societat en què en general cada un mira pel seu ego».