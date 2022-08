El concert de presentació del disc «Fe de vida», de Toni Farron, que es va celebrar el passat dimarts a Alaior, va resultar un autèntic èxit, amb l’assistència d’unes set-centes persones que no es van voler perdre l’espectacle musical a benefici, com el mateix disc, de Caritas Diocesana de Menorca.

El pati de l’IES Josep Miquel Guàrdia va acollir el concert organitzat per Toni Farron, és a dir, l’empresari hoteler alaiorenc Toni Pons Pons, que van comptar amb la col·laboració dels mateixos cantants que interpreten les disset cançons del disc, totes amb lletra original de Toni Farron i música de José Gibeli, la directora de cors Martina Garriga i les ballarines d’Ute Dahl.

Els espectadors van poder gaudir d’un esdeveniment musical entretingut a l’alçada de la qualitat dels cantants que van interpretar el següent repertori: «L’avi» per Joana Pons, «Nit de foc» per Nico de la Binigaus Band, «No sé res de tu» per Maria Camps, «T’estim» per María Moreno, «Ses drogues» per Toni Farron i María Moreno amb la col·laboració amb el trombó de Toni Pons Carreras, «Na Maria i na Judith» per Miquel Mariano, «Barçola» per Simón Orfila, «Tu a ca teva i jo a ca meva» per Tomeu Penya, «Quatre estacions» per Rita Barber, «Es moix» per María Moreno, «S’homo que fa olor de la mar» per Toni Farron, «Estel amb coa» per Eva Pons, «Drac i fades» per Joana Pons i Marta Pons, «Pescadors» per Simón Orfila, «Somiar» per Maria Camps i «Música és vida que passa» per Lola Navarro, Carmen Muntaner, Eva Muntaner, Regina Muntaner, Nico Guasch i David Moll.

Una quarantena de persones van passar per dalt l’escenari entre veus, ballarines i músics com Moisés Pelegrí, Gerard Olives, Laura Pons, Sergi Martí, Pere Arguimbau, Àlex Melo, Mariona Taltavull, Rubén Gibeli, Diego Riudavets, Marc Pascual i José Gibeli.