L'acte de comiat al mestre Joan Francesc López Casasnovas, aquest dissabte a la pedrera de l'Amfiteatre de Lithica, va comptar amb la presència de prop de mil persones, que van seguir l'acte amb emoció continguda.

Mercè Orleans, la seva esposa, va obrir l'acte assegurant que no era un homenatge sinó una trobada «per celebrar la vida, avui que és el seu aniversari», ja que en Joan López hauria complert 70 anys. El seu fill Assuès també va intervenir per recordar com el seu pare el va introduir en la literatura i en els valors de l'ecologia, l'estima per la terra i per la gent.

El seu germà Guillem, amb la dona i fill, a l'acte | Josep Vidal

Pere Gomila i Francesc Florit Nin van posar la veu poètica de l'acte. Sara Casero i el seu fill van recordar els 50 anys d'amistat de Joan López amb Toni Casero. Maite Salord parlà de la tasca de professor i del compromís amb la llengua i la identitat. Jaume Mascaró va descriure el compromís del «poeta mariner». I Rafel Ribó, fins fa poc síndic de greuges de Catalunya, i amic de Joan López, va destacar, entre d'altres coses, la seva gran oratòria.

Maria Àngels Gornés i Guillem Soldevila van cantar cançons de versos de Pere Xerxa | Josep Vidal

Maria Àngels Gornés i Guiem Soldevilla, mare i fill, van cantar tres cançons amb els versos de Pere Xerxa, el nom que feia servir el poeta a les seves obres.

L'esposa, el fill i el germà de Joan López, Guillem López Casasnovas, van rebre ahir moltes mostres d'afecte de les persones que els van acompanyar en aquest acte de comiat.