Pedra en Viu es consolida i manté l’atenció en la creativitat dels artistes de Menorca. Una aposta de Pedra Viva que va néixer l’any 2018 i que manté l’interès per fer-ne una convocatòria atractiva que consolida la proposta per a la creativitat dels artistes illencs. Del 27 al 29 d’agost els diversos espais de les Pedreres van donar cabuda als artistes i col·lectius seleccionats. La Mostra Escènica Menorquina, amb nou actuacions, és patrocinada per la Fundació de les Pedreres i s’inclou en la programació dels Fosquets de Lithica. Un milenar de persones van gaudir de la música, el teatre i la dansa.

S’inicià a la pedrera del Laberint, amb «La Maleta», una representació de teatre clown per a tots els públics de la mà de Jordi Pérez i Anselm Serra. Seguidament, a l’Amfiteatre, van mostrar la seua pròpia música la jove banda ciutadellenca Suc i Sopes. Un conjunt de música fresca i alegre que s’han fet un nom dins el conjunt de l’Illa. Són Roger Rosselló, Maria Moll, Clara Pons, David Anglada, Íker Riudavets, Joan Pere Benejam i Miquel Gomis. Tancà la primera jornada de la Mostra una representació audiovisual de Sym Bio Sis, amb Júlia Mercadal i Alba Redondo. La combinació de projeccions sobre unes grans teles acompanyades de música i poesia feren una bella representació multimèdia. El diumenge dia 29 obria el fosquet a l’hort dels Tarongers la música pròpia de Tagi Mo, el nom artístic de l’autora catalana resident a l’illa, Gigi Prat. En solitari i amb guitarra elèctrica la cantautora oferí una actuació plena d’autenticitat amb una veu que vessa malenconia. La segona actuació del vespre va ser per un altre músic jove que ja fa uns anys que experimenta amb estils i ritmes diversos. La música urbana d’Àngel Gómez, sota el nom de Malànima i amb la companyia d’Iris Medina. La nit es va cloure amb la representació teatral «El carrer de sa comèdia», de la companyia La Resistència. Un projecte escènic dinàmic i fluid que parla dels diferents períodes històrics de Menorca, fent l’ullet a l’obra de Joan Ramis i arribant fins a William Shakespeare. Adriana Aguilar, Xevi Cor, Camila Grigera, Iñaki Jovellar, Endika Izquierdo, Daniel Martínez i Ángela Tortajada, dirigits per Gabriel Rosas, en van ser els protagonistes. El dilluns 29, Jordi Odrí i Matilde Muñiz (Mô Teatre) van presentar «Cartes d’amor», d’ A.R. Gurney. Una història epistolar que reviu la vida de dos amics a través de les dècades. A la pedrera del Laberint seguí Formas de desaparecer, una actuació de dansa que mostrà la desaparició des de saber escoltar la pròpia veu interior. Ho van ballar David Nóvoa i Mònica Giraldez. La Mostra escènica es va tancar amb l’actuació musical de les Sommeliers. Cinc dones joves artistes amb creació pròpia que delectaren al públic assistent. Rocio Seligrat, Maricel, Marta Pons, Teresa Nogueron i Mireia Bartolí, van donar mostres de la seua progressió amb un repertori variat. Després de les nou actuacions, Pedra en Viu revisarà les puntuacions del públic assistent i en donarà el guanyador de la Mostra el proper diumenge dia 4, també a les Pedreres. Abans, dissabte dia 3, Fosquets de Lithica oferirà una nova representació del Festival. Serà «La Voz Humana», de Jean Cocteau. Una obra dirigida per Joan Taltavull amb una única protagonista a l’escenari: Sita Muñoz en el paper de Júlia.