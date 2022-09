Belinfante Quartet, quartet de corda emergent dels Països Baixos, fundat pel violoncel·lista Pau Marquès Oleo (Ciutadella, 1991), ha llançat aquesta semana el seu primer àlbum: «Ellipse». Juntament amb Pau Marquès, Belinfante, creat l’any 2016, està format per les violinistes Olivia Scheepersi Fiona Robertson i la viola de Sophie Vroegop. Músics amb qui ell ha contactat arran de la seva formació internacional, i on s’inclou, entre d’altres, el seu màster a la Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

El CD inclou la música escrita per al quartet dels compositors Caroline Shaw i Benjamin Britten, que experimenten per cercar un nou so, un nou llenguatge. De fet, Belinfante Quartet es distingeix per presentar obres mestres de música clàssica poc conegudes explotant les possibilitats d’ampliar el gènere a través d’arranjament propis i amb arrels tradicionals, que es nodreixen de diferents orígens.

«Ellipse», que dona títol al disc, seria una metàfora d’una òrbita infinita, que acull diferents obres musicals, allunyades en el temps, però conformant un univers musical particular. Aquest nou univers sonor està format pel «Quartet per a cordes núm.2 en Do» i 3 «Divertimenti» de Benjamin Britten, a més de «Plan and Elevation» de Caroline Shaw. I inclou les melodies i danses populars de l’Anglaterra renaixentista recollides per John Playford; una ullada al passat, però expandint els límits temporals amb la visió moderna i engrescadora que posen els arranjaments de Klaassens.

És amb aquesta aposta eclèctica i atemporal, fidel a la seva raó de ser musical, que Belinfante Quartet surt ara a l’escena discogràfica internacional, caracteritzat, com sempre, per treballar diferents disciplines.

Amb el seu nom, el quartet vol homenatjar a Frieda Belinfante, violoncel·lista, primera dona en dirigir una orquestra professional d’Europa. «La seva sinceritat, perseverança i fervor són font d’inspiració», han manifestat els membres del grup.

El CD, produït per 7 Mountain Records, que es posarà a la venda aquesta setmana, també es pot escoltar per les grans plataformes digitals. Entre els concerts que té previstos fer arran d’Europa el quartet, destaca Bèlgica, a més d’Holanda, on viu Pau Marquès, si bé com a membre de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM) explica que aquest estiu ha estat aquí diverses vegades. El músic, qui va començar la seva formació a l’Escola Municipal de Ciutadella amb 9 anys, forma part de diferents projectes internacionals i interdisciplinaris, entre els quals destaca l’espectacle de dansa «Noise» i la peça de teatre «The Karamazovs», amb el dramaturg belga Brecht Hermans.