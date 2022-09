Una propuesta para disfrutar y lanzarse de pleno al arte que resulta de la fusión del movimiento y la expresión corporal, aderezada con una pincelada de humor. Esa es la invitación de Miss Beige y Chevi Muraday en un «Pas de Deux», montaje con el que aspiran a sorprender, enganchar y cautivar. Como ya sucedió la pasada semana, Pedra Viva, la ‘muestra de artes escénicas en espacios no escénicos’, repite colaboración con la galería Hauser & Wirth. El espectáculo será este viernes, a partir de las 20 horas, en la Illa del Rei. Un montaje en el que sus protagonistas crean, experimentan y, finalmente, interpretan una pieza que mezcla lenguajes y sensaciones.

De ello se encarga, por una parte, Ana Esmith, actriz, performer, periodista y diplomada en Arte Dramático por la International Drama School Philippe Gaulier en Londres. Su formación periodística y artística se cogen de la mano en el campo de la performance con Miss Beige, su primera exploración en un trabajo no verbal.

Su socio artístico en esta ocasión es Chevi Muraday, bailarín, coreógrafo, docente y, sobre todo, creador incansable, recuerdan desde Pedra Viva. En 1997, Muraday pone en pie su propia compañía de danza, Losdedae, con el propósito de generar movimiento entorno a la danza contemporánea en España. Desde este momento ha dirigido más de 40 piezas.

«Pas de Deux» es el último espectáculo del que tenemos noticia dentro del programa de Pedra Viva 2022. Sin embargo, no será el último del festival, ya que la edición número once de la muestra se despedirá el 11 de noviembre (decimoprimer mes del año) con una actuación sorpresa sobre la que la dirección no ha desvelado más pistas que el lugar de encuentro, la Plaça de la Catedral de Ciutadella, y la hora (20 horas).