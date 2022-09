La programació de tardor i hivern del Teatre des Born de Ciutadella està formada per una trentena d’espectacles, amb la particularitat que la meitat estan organitzats per entitats del municipi, com són S’Espai des Circ, les escoles de dansa, el Premi Born del Cercle Artístic, Joventuts Musicals, Jazz Obert i Menorca Doc Fest, entre altres, o compten amb la participació d’artistes locals, com Maria Àngels Gornés i Simón Orfila. Tampoc faltaran les actuacions de músics i intèrprets d’abast nacional i internacional.

Menorca Doc Fest repeteix dia 16 d’octubre la celebració de la gala inaugural al Teatre des Born, amb la producció «Magaluf Ghost Town», per la setmana següent acollir la sala la Gala del 47è Premi Born de Teatre, organitzat pel Cercle Artístic, amb la representació de l’obra guardonada a l’anterior edició, «El desmonoramiento de la ternura», de Luisma Soriano. El 10 de desembre es representarà el 25è Menorca Jazz Festival i una setmana després S’Espai de Circ ofereix el Festival Salat de Circ i Arts Escèniques, una mostra de creació artística local amb màgia, dansa, circ i patinatge artístic. La cantant Maria Àngels Gornés el 8 d’octubre presentarà el seu nou treball «Les ales obertes», amb 12 cançons amb versos de Gumersind Gomila, Joan F. López, Damià Borràs, Francesc Florit Nin i Carme Cloquells, mentre que Simón Orfila protagonitzarà el 23 de desembre la Gran Gala Lírica de Nadal, juntament amb la soprano Ruth Iniesta i el pianista Kennedy Moretti. El Teatre des Born pretén ser una incubadora de nous talents i els dies 24 i 25 de setembre acollirà la 1a Mostra de Talent Jove, «Born to Be Born», amb la participació de sis companyies joves locals. Marco Mezquida i Chicuelo Altres protagonistes del programa cultural que es desenvoluparà del pròxim mes d’octubre a febrer de 2023 són el pianista Marco Mezquida, que el 15 d’octubre oferirà l’àlbum «Letter of Milos», que va enregistrar amb Aleix Tobias (percussió) i Martín Meléndez (violoncel), i el guitarrista Chicuelo que el 5 de febrer interpretarà el projecte «Caminos» amb Karen Lugo (ball), Martín Meléndez (violoncel) i David Gómez (bateria). A més, s’ha de destacar la presència de rellevants companyies de dansa nacionals, com Aracaladanza, amb «Loop» el 27 de novembre, tot un referent en la creació d’espectacles per a petits i joves que també sedueix els adults; Cia Maduixa també amb un espectacle per a tots els públics, «Migrare», l’11 de desembre; i Les impuxibles, que el 22 de gener posarà en escena «FAM», que planteja com es relacionen les persones a través de l’autoestima i amb l’alteritat a través de les relacions sexoafectives.