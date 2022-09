L’Ajuntament de Ciutadella ha organitzat una nova edició del programa «Tast de Cultura», que tindrà lloc entre el 30 de setembre i el 21 d’octubre, amb quatre activitats en què s’inclouen tres àmbits: el coneixement del patrimoni cultural i natural de l’Illa, diferents activitats culturals (música, dansa, teatre, poesia i cinema) i la promoció del producte local.

La primera de les trobades serà al convent de Sant Agustí (claustre del Seminari) el 30 de setembre. Aquest dia l’activitat consistirà en una visita guiada a càrrec de l’historiador Florenci Sastre a l’antic convent i l’actuació de Guiem Soldevila.

Una setmana després, el 7 d’octubre a Son Bernadí, Miquel Mariano parlarà sobre «La cuina del camp. L’arròs de la terra» i comptarà amb l’obra «Acorar», de Toni Gomila.

El far de Punta Nati acollirà la tercera activitat amb l’actuació dia 14 d’octubre del grup musical Figues d’un altre paner i una xerrada d’Antoni Camps Extremera sobre «El naufragi del Général Chanzy».

El darrer tast de Cultura d’aquesta edició serà a s’Albufera dia 21 d’octubre. En aquest cas, l’actuació és una lectura dramatitzada de l’obra de Fernando Martí i Camps «Històries d’un hort des Pla», amb Sita Muñoz i Pere Arguimbau. Per la seva part, l’historiador Joan Pons Alzina dissertarà sobre «Els horts des Pla: un patrimoni històric a revalorar».

Entrades

Les entrades es posen a la venda el 19 de setembre a la web municipal al preu de 20 euros per a cada activitat. Aquesta entrada inclou un tast de producte local i el servei d’anada i tornada en autobús a les sortides a Son Bernadí i al far de Punta Nati. A aquestes dues activitats no està permès anar-hi en vehicle propi.