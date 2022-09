La música no empezará a sonar hasta la tarde de este jueves, pero la sexta edición del Cranc Illa de Menorca Festival ya está en marcha. Arrancó este miércoles con la sección Cranc Pro, una jornada profesional sobre diferentes aspectos del sector que se desarrolló a través de la plataforma Zoom.

Con un menú muy variado, una de las citas más interesante fue el encuentro titulado «Conoce a los expertos: consejo para artistas preparando su lanzamiento o gira». Un planteamiento que dio pie a que diferentes voces radiografiarán el momento que vive la industria musical en el marco de un nuevo modelo. Ese en el que todo pasa, la mayor parte de las veces, por la repercusión que las bandas tienen en las plataformas digitales. Estas son un campo de posibilidades amplísimas, pero entrar en él y que se te escuche no resulta tan fácil.

Con una oferta tan amplia, «captar la atención del público es cada vez más difícil», resume Diana Abdou, que trabaja para Altafonte, una de las compañías independientes de música y tecnología de mayor crecimiento en el mundo. La experta considera clave que los responsables de los nuevos proyectos musicales «tengan claro hacia dónde quieren ir y sepan dónde está su público». «Estar en Spotify no te hace artista, ser artista es mucho más», sentencia.

Sin embargo, si no estás en Spotify, o plataformas similares, hoy día prácticamente no eres nadie. Y el objetivo de todo aquel que entra es que las firmas te incluyan en sus playlists para intentar crecer. Pero no es solo cuestión de técnica, defiende Eneida Fever, de Fever! Productions. «No vale solo con estar detrás de la pantalla, te tienes que hacer ver más allá de lo digital, también hay que potenciar lo humano; hay que saber forma parte de una escena», recomienda.

Bien lo sabe Tali Carreto, codirector de una de las ferias musicales más importantes del país, el Monkey Week: «El trato humano es indispensable», afirma, y también pasar por las diferentes fases que toca. «Algunas bandas quieren saltar del local de ensayo a un festival, pero es importante dar los pasos intermedios para poder crecer», recomienda.

Y es que como dice Ana Espina, de la empresa Fonart, «tener éxito con un lanzamiento no te mantiene en el tiempo si no giras», un proceso en que a su juicio es clave la figura del manager como interlocutor. Espina reconoce que como promotora de eventos cada vez echa más en falta poder leer crónicas de discos y conciertos.

Está claro que las nuevas tecnologías abren muchas puertas, y si el producto es bueno puede funcionar de forma global. Pero tal y como recuerda Javier Lorbada, experto en marketing, la realidad es que en las plataformas «no hay cama para tanta gente» a la hora de que los artistas entren en las ansiadas playlists, colecciones de canciones que define «como el escaparate de unos grandes almacenes». Otra de las cosas que echa de menos es la falta de concienciación entre las nuevas bandas de que hace falta presupuesto para invertir en promoción. «Es increíble la cantidad de artistas que llegan con un disco pero sin dinero», lamenta.

El encuentro virtual también contó con la participación de Francisca Sandoval, de la plataforma Chilemúsica. Desde el otro lado del Atlántico ofrece dos recomendaciones principales. «Tener siempre una estrategia detrás» y «generar alianza con bandas similares» para intentar salir adelante.