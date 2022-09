Per segon any consecutiu, Menorca ha aconseguit un guardó en el certamen internacional Food Film Menu que organitza l’Institut Internacional de Gastronomia, Art, Cultura i Turisme (Igcat). El curtmetratge «Sa caseta de vorera», de la productora Bendito Films, ha obtingut el premi en una de les deu categories del concurs, Joves agricultors i pescadors, i ara opta al màxim guardó que atorga el públic.

El jurat ha destacat que «Sa caseta de vorera» és una pel·lícula de ficció amb una preciosa narració sobre dos joves que inicien el seu propi negoci a Menorca, Regió Europea de la Gastronomia 2022; una història on hi són presents elements i valors com la joventut, l’educació, l’aprenentatge, l’amistat, el suport, el fet de compartir i altres relacionats amb la gastronomia i la pesca.

Mai Damgaard, directora i fundadora del festival, ha assegurat que «és especialment agradable veure com aquesta pel·lícula podria animar els joves a prendre la pesca com una opció de vida, i aquest era l’objectiu d’aquesta categoria. La pel·lícula conté imatges i música inspiradores, està ben editada i connecta bé amb la famosa gastronomia de l’illa. El disseny de so i els colors eren excel·lents. El storyboard i el disseny de plans són genials. Bon disseny d’il·luminació. En general, una gran producció que transmet emoció. Genial!».