L’Associació de Vesins s’Enclusa de Ferreries, organitzadora del concurs de codolades, composició poètica popular, juntament amb la glosa, característica de la literatura oral menorquina, ha acordat posar al certamen el nom Premis Joan F. López Casasnovas. Un reconeixement al paper clau que va tenir en aquest concurs el filòleg, investigador de la llengua i escriptor, desaparegut el passat juliol.

Per començar, ajudant en la creació de les bases del certamen, a partir de treballs seus previs sobre el gènere, precisa el president de l’Associació de Vesins s’Enclusa, Tomeu Al·lès. Qui afegeix «que ho feia amb una predisposició absoluta i que gairebé es podria dir que era qui més xalava en la lectura i selecció dels treballs presentats». Joan F. López Casasnovas va ser membre del jurat des dels orígens d’aquest concurs, que ara arriba a la cinquena edició, i que fins al dia 22 de desembre està obert a rebre les propostes.

La codolada és una poesia popular, de temàtica diversa i normalment molt associada al lloc on es crea. Es caracteritza especialment pel to humorístic, irònic o sarcàstic, i gairebé sempre, surrealista. Composicions desbaratades que poden «suposar un trencament absolut de la lògica del llenguatge i dur a associacions insòlites del pensament», tal com les havia descrit Joan F. López Casasnovas. En el seu intent de trobar l’origen, per altra banda, va indicar que «podria venir de la paraula ‘capcaudada’, que s’aplicava a l’estrofa en què el primer vers rima amb el darrer de la precedent, i el darrer vers rima amb el primer de l’estrofa següent».

Versos que no són improvisats i que acaben sent memoritzats per poder-se recitar, i que si s’escriuen, com la glosa, es fa amb la màxima aproximació possible al llenguatge oral. López Casasnovas tenia un paper essencial en el jurat, destriant els treballs, donat que la codolada no té una mètrica estricta. Han de constar d’un mínim de vuitanta (80) mots (versos) i disposar d’alguna de les estructures i patrons de rima habituals de la codolada menorquina, com combinar alternadament versos de vuit síl·labes rimant amb versos de quatre o cinc síl·labes.

Entre els guanyadors de les anteriors edicions figuren Moisès Coll, Joan Xavier Juaneda, Lluís Mir o Joan Carreras. L’organització està treballant ara en la possibilitat de fer una publicació de les obres participants anteriors. Les codolades guanyadores es reciten en l’entrega de premis del concurs, que es fa per Sant Antoni, el 17 de gener, i que està dotat, en tres categories, amb 500 euros. El president de l’Associació de Vesins s’Enclusa, Tomeu Al·lès, destaca la participació també de Joan F. López Casasnovas cada any a l’entrega de premis, que coincideix amb el concurs de paelles de l’entitat, coneguda popularment com Cas Vesins.