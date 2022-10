Les visites al poblat talaiòtic de Torralba d’en Salort, a Alaior, seran lliures i gratuïtes per a vianants cada dia de la setmana durant els mesos de desembre, gener i febrer de cada any, amb l’obligació per part de l’empresa que gestiona el recinte, Pendent Serveis i Gestió, d’haver d’habilitar un pas que permeti l’accés, segons assenyala el Consell insular a l’informe favorable a la dispensa parcial del règim de visita pública i gratuïta al referit jaciment arqueològic.

El 8 de juliol de 2020, un ciutadà va remetre al Consell insular una instància en què sol·licitava poder fer visites gratuïtes al poblat de Torralba d’en Salort, en aquell moment gestionat per l’empresa Nurarq, donat que segons assegurava no era possible. Tres setmanes després, la directora insular de Cultura va comunicar que la normativa estatal i insular sobre la qüestió era ambigua i que es faria la consulta als serveis jurídics de la institució insular.

Règim de visites

El 17 de març de 2021, el Consell va comunicar a l’interessat que es dirigiria a la propietat del jaciment arqueològic, la Fundació Illes Balears, per tal de presentar una proposta de règim de visites concretant els dies i les hores de visita pública gratuïta. Mig any després, la conselleria de Cultura va remetre un ofici a Nurarq en què es feia ressò de la sol·licitud del particular de disposar d’un dia o unes hores d’entrada gratuïta, poguent diferenciar entre temporada d’estiu i d’hivern. El mateix dia, el Síndic de Greuges sol·licitava informació al Servei de Patrimoni Històric sobre la demanda ciutadana.

El 25 d’octubre, Nurarq va plantejar la possibilitat que les hores de visita gratuïta fossin els dimecres de 16 a 18 hores, de gener fins a la Setmana Santa de 2022, deixant només un espai per a l’accès per a vianants, sense obrir l’aparcament per a vehicles.

Davant el canvi de titular de l’empresa gestora de Torralba d’en Salort, el passat 30 de març el Consell va demanar un règim de visites gratuïtes a Pendent Serveis i Gestió, que en reunió per ambdues parts el 5 de juliol va quedar determinat per cada dia de la setmana de desembre a febrer de cada any.