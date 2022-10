El Teatre Principal de Maó obre les portes aquest divendres a un nou format d’espectacle amb «Buenismo Bien Show»», una proposta basada en el programa de ràdio que s’emet setmanalment com a podcast a la Cadena Ser i Spotify i que també està disponible a Youtube, on compta amb prop de 75.000 subscriptors i quasi 16 milions de reproduccions.

L’actor i guionista Manuel Burque, el periodista i escriptor Quique Peinado i la guionista i còmica Henar Álvarez condueixen aquest espai d’humor que des de fa uns mesos també arrasa a sales i teatres de tot el país. Es declaren «buenistas», defineixen el seu espectacle com «un show per a rojos i feminazis» i tenen clar que la confrontació no porta enlloc. Entre entrevistes, reflexions i acudits es pregunten sobre els pilars de la societat moderna, el secret d’una democràcia sana o com moure’s en aquest ambient d’hostilitat i ofensa fàcil.