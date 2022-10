«El último de Arganeo», de David Vázquez, va obtenir aquest diumenge el premi al millor curt divulgatiu de reserves de biosfera, natura i sostenibilitat del Menorca Doc Fest, que es va donar a conèixer a Sant Lluís. El guanyador del Premi Biosfera retrata un jove pastor, Edilbero Rodríguez, que estudiava Forestals a Ponferrada i que cada any amb el seu ramat manté viva la tradició i els costums d’un antic estil de vida. Cada any puja als corrals d’Arganeo per reconstruir-los i estar amb el seu ramat i manté encara viva la tradició oral, i es dedica a la recuperació d’un entorn natural, les seves costums i tradicions.

El jurat, format per els documentalistes Álex Dioscórides, Magda Timoner i Carmina Balaguer han premiat aquesta peça per unanimitat per posar en valor un estil de vida susceptible a desaparèixer i que és necessari per mantenir la sostenibilitat i el vincle que l’ésser humà estableix amb la natura, a través de la força i elconvenciment d’un personatge que converteix una història local en universal.

D'altra banda, 'Mama', de Pablo de la Chica (guanyadora del Goya a Millor curt documental 2022) i 'Tatuado nos ollos levamos o pouso' de Diana Toucedo, han estat altres dels curts projectats en aquesta segona edició i que segons el jurat, són un exemple de la gran qualitat i varietat estilística de les obres presentades participants al premi.

Sant Lluís reclama implementar l'Agenda 2030 a la cultura de Menorca

La regidora de Cultura de Sant Lluís, Débora Marquès, i la tècnica municipal Virginia Seguí van exposar el diagnòstic per a l’Agenda 2030 en el context de la cultura local i el pla estratègic per assolir els ODS, en el marc de les conferències del Menorca Doc Fest sobre sostenibilitat en la cultura i cinema celebrades a Sala Albert Camus de Sant Lluís.

Débora Marquès va assenyalar que Sant Lluís ha estat pioner en la creació d’un diagnòstic de l’Agenda 2030 en l’àmbit de la cultura i, en aquest sentit, va reclamar que els altres municipis de l’Illa també facin el procés d’implementació, a més de subratllar que aquesta iniciativa ha obtingut més reconeixement fora de l’Illa, especialment a la Fira B! celebrada el setembre a Mallorca.

Per altra banda, Esmeralda Ruiz, responsable de sostenibilitat de Fresco Films (Màlaga), gestora de produccions internacionals de sèries com «Jos de Trons» o «Narcos», va exposar casos pràctics i estratègies per fer produccions cinematogràfiques més sostenibles, tot i els grans recursos que es necessiten en poc temps en alguns casos.