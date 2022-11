La darrera projecció del Menorca Doc Fest, festival de cinema i fotografia documental, es fa aquest divendres amb «Mallorca, l’illa mare», de la productora menorquina Paleârtica Films. Un llargmetratge de 84 minuts de durada, dirigit per Toni Escandell i Marina Seguí, sobre la natura amb la qual convivim i la petjada de l’home. Mallorca, l’illa mare de moltes espècies de fauna i flora, els hostes de tota la vida, i moltes d’elles, úniques al món. Una terra que en aquest film ens parla en primera persona, per recordar-nos el seu passat ancestral i les meravelles que alberga, en la seva funció vital.

Amb una esplèndida fotografia i amb música del compositor italià establert a Menorca Ettore Della Campa, ens trobam amb els cims més alts de l’arxipèlag, amb les seves aus, i amb un fons marí de blaus i peixos espectaculars. Però tal com avança el documental, veim també com Mallorca retrocedeix per l’impacte de la massificació i de sobreexplotació de recursos naturals. Si bé podria ser qualsevol altra de les nostres illes, tal com es posa de manifest. Una pel·lícula que es va preestrenar al Teatre Principal de Palma i que allà va emocionar, fent caure les llàgrimes a algunes de les persones del públic.

Ara es projecta en la seva estrena oficial a Menorca, als cinemes Moix Negre, a Ciutadella, a partir de les 20 h. I es durà a l’Ocimax de Maó els dies 26 i 27 de novembre.

Paleârtica Films, creada fa més de 20 anys per Toni Escandell, ha treballat aquí en la direcció amb la seva dona, Marina Seguí, qui normalment està en la producció. A l’equip humà que ha fet possible el llargmetratge hi ha també els seus fills Jordi i Sergi, el primer, com a càmera a terra, com el seu pare, i el segon, en el medi aquàtic, davall la mar.

«Mallorca és molt gran, la coneixem molt», explica Toni Escandell al parlar dels llocs triats per filmar, com la Serra de Tramuntana, comptant amb l’ajut de biòlegs i d’agents de medi ambient del Govern a llocs de difícil accés o inaccessibles sense permís. Racons insòlits i preciosos, que no deixen indiferent. Segurament, el principal objectiu, per prendre consciència del que tenim i del que perdem.

La pel·lícula és cosina germana de «Menorca, Reserva de la Biosfera» (2019). En aquesta, però, és l’illa de Mallorca, la seva terra, qui ens xerra i ens interpel·la, gràcies a una ben trobada veu en off, que posa Laura Pons. Continguts diferents, però una mateixa ànima.

Després d’aquest llargmetratge vindrà, pròximament, l’estrena de «Les altres aus de Balears», documental amb el qual està treballant aquesta productora menorquina i de menorquins, amb les espècies més discretes, fugisseres o esquives; les que són més desconegudes i tenen, tanmateix, un comportament digne de pel·lícula. L’anterior de Paleârtica Films va ser «Cabrera, la mediterrània ancestral», premiada, entre d’altres, al Menorca Doc Fest de l’any passat. Aquesta productora ha fet més de 80 documentals de natura, amb distincions a certàmens internacionals i amb cadenes de televisió com la BBC o Canal Arte entre els seus clients.

Per aquest, han comptat amb el suport de la Mallorca Film Commission, d’IB3 i de l’Institut d’Indústries Culturals del Govern. Pressupostos, però, que no donen per tota la feina d’equip, muntatge i so, amb un clar predomini dels que són propis de la natura. Un film que entra, per tant, per diversos sentits, per sentir, i que diu molt del compromís humà que hi ha darrere.