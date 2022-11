El Teatre de l’Orfeó Maonès acull aquest divendres la representació de l’obra «No m’oblideu mai», una iniciativa de l’Associació de Familiars i Amics i Amigues per la Salut Mental de Menorca (AFASMe). Una primera representació es farà a les 12 hores per als instituts de secundària, mentre que la segona serà a les 20 hores, ambdues acompanyades d’un col·loqui amb especialistes, al matí amb Magda Yebra i Pilar Gomila i el vespre amb Maite Ferrero i Cristina Fernández.

«No m’oblideu mai» és una producció de la Sala La Planeta de Girona, dins el Cicle de Teatre Verbatim, amb la direcció de Llàtzer Garcia i la interpretació d’Elies Barberà i Marta Montiel amb la col·laboració d’Edu Vásquez a la bateria. Es tracta d’una obra de teatre documental verbatim que consisteix en que els actors fan entrevistes a persones d’un tema en concret, en aquest cas sobre el suïcidi juvenil, i a partir de les entrevistes el dramaturg Llàtzer Garcia, va escollir els fragments dels testimonis reals per poder parlar de la temàtica dalt l’escenari. Els dos actors diuen paraula per paraula els testimonis dels joves que van contar la seva experiència amb l’intent de suïcidi, sense tocar res del text que ha comptat amb la conformitat dels mateixos joves; per tant, no és ficció, tot el que es diu és real.

Aquesta obra, fruit d’una àmplia recerca entre joves de diversa procedència i entrevistes d’especialistes que treballen en la salut mental dels joves, es va estrenar el 2018 i des de fa quatre anys es representa. «Amb la pandèmia de la covid-19 el percentatge de suïcidis ha augmentat, per la qual cosa aquesta problemàtica ha agafat més importància. L’intent de suïcidi és per deixar de patir, no per morir», assenyala.