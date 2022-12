El grup de folk experimental Terra i Sal acaba de publicar el seu primer disc, «Un crit», que comença amb la cançó que dona nom al disc i també inclou «El secret de la màgia», «Dies a casa», «Som», «Bona nit, blanca roseta», «Sense títol» i «D’aquesta manera». Els components de Terra i Sal són l’eivissenc Carlos Ribas i les mallorquines Lídia Pérez, Júlia Balaguer i Paula Gorrías, encara que aquesta darrera té ascendència menorquina per part de pare.

El 2020, just un poc abans del confinament a causa de la pandèmia de la covid-19, Paula Gorrías i Carlos Ribas van crear amb una tercera persona el grup Terra i Sal amb la finalitat de participar en el programa de CaixaFòrum per promocionar cantants o grups amb temes propis. Paula Gorrías va aconseguir unes cançons que els seus pares havien conservat des de feia uns anys, es van presentar al programa però no van ser seleccionats. No obstant açò, aquesta iniciativa va ser l’espira que va donar energia al grup per treballar i continuar assajant. Ribas i Gorrías van quedar tots sols en Terra i Sal per la qual cosa van demanar ajuda a dues amigues, Júlia Balaguer i Lídia Pérez, que es van integrar en el grup. «Volíem que el nom del grup tingués vinculació amb les Illes, tot d’una penses amb la mar, terra i mar, mar i terra, però finalment vam optar per terra i sal perquè la sal també ha estat i és un component important de les Illes, a més ens va fer gràcia ja que en Carlos és eivissenc i ens ha xerrat molt de la sal i de les diferents expressions eivissenques relacionades amb la sal», assenyala.

«Un crit» és el nom del single que van editar abans i també el del primer disc, en què les cançons xerren principalment de sensacions, d’emocions i d’identitat, un treball que els quatre integrants de Terra i Sal han enregistrat aquest passat estiu a les dependències de Tramuntana Estudis i que és fruit de la participació d’un ampli grup de persones. «Podria dir que ‘Un crit’ ha estat per a mi totalment com amollar un crit que et desfoga després d’un procés amb llums i ombres. No puc expressar amb prou paraules tot el que he viscut al llarg d’aquests anys de creació, però si sé que si hagués de tornar enrere ho repetiria tot així com ha estat, perquè m’ha permès conèixer persones admirables, sanar i prendre decisions que sempre duré al cor. Entre aquestes persones que han cregut en el projecte hi ha la meva família de Menorca, com Pere Arguimbau i Clara Gorrías. La música és col·lectiva, és amor a la revolució», assegura.

Nous projectes

Paula Gorrías assenyala que el grup ja està treballant en noves cançons, han versionat una cançó popular eivissenca i ara ho estan fent amb altres de la resta de les Illes, «a part que ens agrada que hi hagi cançons populars, altres poden fer referència a elements naturals de les Illes, de la pagesia i també de les festes populars, estem treballant una cançó sobre les festes de Sant Joan de Ciutadella», subratlla.