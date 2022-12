El grup de teatre Tornam a ser aquí, de Sant Lluís, compleix enguany vint anys, un aniversari especial que commemora amb les obres «Revolta de bruixes», que fa uns mesos van posar en escena, i «De tot color», que aquest dissabte i diumenge representarà a la Sala Albert Camus, de Sant Lluís. Altres actuacions previstes són a la Sala Multifuncional des Mercadal (dia 28 de gener de 2023), Teatre Calós de Ciutadella (11 de febrer) i Auditori de Ferreries (16 d’abril). «Fer teatre és una teràpia, venim a oblidar-nos de tothom, de tot el dia de feina, aquest és el principal motiu, però evidentment hi ha una exigència tècnica i artística», subratlla el director escènic Pau Seguí.

«De tot color» és un espectacle que compta amb la participació de 18 persones dalt l’escenari -un rècord per al grup, després dels 15 a «Cremats i socorrats»-, d’entre 6 i 84 anys, en el qual es fa un recopilatori de peces icòniques per al grup, textos breus que els han marcat i que recuperen per tornar-los a fer millorats, amb altres peces noves que Pau Seguí ha escrit durant el darrer any.

Representació de «De dones», l’any 2020 | Mónika Ponsetí

El repartiment de l’obra està format per Elena Amador, Tòfol Carreras, Esther Coll, Guiem Espasa, Juan Majuelos, José Luis Pinilla, Laura Pinilla, Cristina Pons, Marga Pons, Maria Pons, Toy Pons, Marc Quevedo Olives, Marc Quevedo Sintes, Lara Quevedo, Pau Seguí, Margarita Sintes, Mónica Sintes i Bea Sosa, mentre que a l’equip tècnic hi ha Vier Piris i Marga Pons.

Per la seva part, els membres de la junta directiva són el president Marc Quevedo, el secretari Pau Seguí, la tresorera Elena Amador i els vocals Esther Coll, Marga Pons i José Luis Pinilla, que més enllà dels càrrecs que imposen els seus estatuts prenen les decisions de forma consensuada.

Inicis

El 2002, el regidor de Cultura de Sant Lluís, Juanjo Pedrosa es va posar en contacte amb la directora teatral Martina Olives perquè l’Ajuntament de Sant Lluís volia recuperar «Els pastorells», després de la desaparició del Grup Artístic de Sant Lluís. Na Martina va contactar amb fillets de 10-12 anys i va ser com es va formar el grup Tornam a ser aquí, que aquell any va interpretar de nou l’obra nadalenca.

Fa vint anys el grup estava format per uns 12-15 membres, n’hi havia de l’altra grup desfet, com Alfonso de la Llana i Pilar Pons, i na Martina va agafar els més jovenets, Moisés Valera i Marc Quevedo. A partir de 2003, el nou grup va intentar representar dues obres a l’any, una l’estiu i l’altre l’hivern, en concret «Els pastorells». Aquell any es va incorporar Elena Amador, perquè el grup va demanar que la seva filla, Núria Pons, interpretés el bon Jesús, a més d’en Pau Seguí que va donar vida a Sant Josep. Altres incorporacions van ser Esther Coll, que havia de ser la tècnica de so i va quedar com actriu, i Marga Pons per ser l’apuntadora; José Luis Pinilla va començar amb «Els pastorells» el 2008.

El grup teatral ha tingut diferents etapes. Els primers 10 anys els membres eren molt jovenets, Martina Olives va ser la directora fins al 2010, darrer any que van fer «Els pastorells». Fins el 2019, el director va ser Tòfol Carreras, i des de llavores ho és Pau Seguí. Depenent de la direcció artística, el grup ha anat interpretant un tipus d’obres diferent.

També ha passat per moments difícils, com va ser la mort el 2015 d’Alfonso de la Llana que tenia un petit paper en l’obra «Replec de teatre», faltava una setmana per a la seva representació i van decidir seguir endavant eliminant la part en què sortia De la Llana, es va decidir continuar com un homenatge a la seva memòria. O l’any en què tres dies abans d’anar a actuar a l’Orfeó, una dels membres no va poder actuar per la malaltia d’un familiar i Elena Amador va assajar només tres dies el paper i van poder representar l’obra com si res hagués passat.