Onze cançons formen el primer disc d’Eva Pons Trio, uns temes que han estat enregistrats en directe en diferents concerts del grup entre juny i novembre d’enguany. El pròxim dia 15 de gener de 2023 el grup donarà un concert a Maó, en què interpretarà cançons d’aquest disc, amb portada il·lustrada per l’artista mercadalenca Magda Triay.

«Terra de llegenda» és el títol del primer treball discogràfic d’Eva Pons Trio, que inclou les cançons «Xuroi», «Menorca», «Balada d’en Lucas», «Plora guiterra», «Romanç de na Cecília», «Vell mariner», «Roseret», «Paraules d’amor», «Sa nuvia d’Algendar», «Na Nena» i «Escolta es vent». En total, són pràcticament tres quarts d’hora de cançons interpretades per Eva Pons, Ignasi Comellas i José Luis Febrer amb sentiment i pensant sobretot en emocionar a tots aquells que les escoltin.

El 21 d’agost de 2021 Eva Pons Trio va fer el seu primer concert en el transcurs del programa «Nits d’art», al port de Maó, amb la idea de continuar com a grup musical, després d’algunes col·laboracions puntuals dels dos instrumentistes amb la cantant Eva Pons. «Enguany vam pendre la decisió d’enregistrar les actuacions per poder analitzar la nostra feina i veure si s’havia de fer alguna modificació amb la idea d’anar millorant. Després el nostre company va adquirir un equip musical de major qualitat amb el qual es podia enregistrar cada instrument per separat, pensant també que seria més fàcil després de l’estiu d’enguany fer una tria d’unes deu o onze cançons per fer el disc», assenyala Ignasi Comellas.

Les cançons van ser enregistrades en concerts realitzats a Ferreries, Maó, es Castell, Alaior i es Mercadal. «Són cançons tan emblemàtiques que ens va semblar oportú que fossin la primera carta de presentació. En un pròxim disc enregistrarem temes no tan coneguts del cançoner popular, algunes pròpies, amb altres col·laboracions, amb els mitjans d’un estudi, amb més cors», subratlla, Comellas.

El disc està a la venda a Ca na Joana, Ecomercat i Tot Música (Ciutadella), Can Bep (Es Mercadal), Ca na Divina (Alaior) i Sime Musicasa (Maó).