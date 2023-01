L’advocada ciutadellenca Lali Brondo és l’autora d’un relat inclòs en el llibre «101 relatos judiciales», que Editorial Vinatea ha publicat recentment, que recull els 101 relats basats en altres 101 casos judicials més o menys coneguts en la Història i algun altre estrictament jurídic amb l’objectiu de repensar el Dret, el seu impacte en la vida de les persones i la seva relació amb la Justícia.

Lali Brondo assenyala que el passat mes de maig l’editorial es va posar en contacte amb ella per si l’interessava col·laborar en aquest projecte a benefici dels fillets d’Ucraïna. «Va ser una satisfacció personal que em cridessin perquè havien seguit la meva trajectòria, sabien que havia guanyat diferents premis de relats, vaig trobar que era aportar un granet d’arena en un projecte molt polit. La veritat és que estic molt contenta del resultat del llibre», assegura.

Dels tres o quatre casos judicials que l’editorial valenciana va proposar a tots els col·laboradors del llibre, entre jutges, fiscals, notaris, advocats i llicenciats en Dret, com els jutges Alberto Garzón i Manuela Carmena, Lali Brondo va elegir «El último duelo», que segons explica tracta de dos personatges francesos que es baten en duel perquè un d’ells acusa l’altre d’haver abusat de la seva dona. Quan veu que la justícia no li dona la raó, el que fa és «tirar el guante», com es deia antigament, i va demanar batre’s en duel.

En aquest sentit, Brondo assenyala que «jo vaig agafar un advocat d’avui dia i vaig entrellaçar la història real del cas judicial amb un altre cas judicial, i d’aquí va sortir la història, l’advocat actual també té un darrer duel a un altre nivell i faig un paral·lelisme amb el cas real de París. El cas actual no és cap advocat en concret, pot ser qualsevol advocat que dugués temes penals, és un poc una crítica encoberta una miqueta perquè l’advocat duu un cas relacionat amb abusos sexuals, una crítica a la qual avui dia, desafortunadament, estem acostumats que es xerri d’aquest tema», subratlla.