Auest dissabte, a les 12 hores, s’obre a la Sala del Roser, a Ciutadella, l’exposició «Elogi de la taula. Menorca ciclòpia», organitzada pel Consell insular i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ciutadella, en el marc de la festa de Sant Antoni. Aquesta mostra es podrà visitar fins al pròxim dia 25 de març.

L’exposició «Elogi de la taula. Menorca ciclòpia», comissariada per Carles Jiménez, és una proposta al voltant de la taula com a monument que reuneix conceptes com memòria, ritu, cosmos, símbol i paisatge, a més de ser la màxima expressió d’unes construccions úniques i exclusives de Menorca inserides en els recintes de taula i que conformen una de les majors densitats de jaciments arqueològics arreu del món.

La inauguració comptarà també amb una visita guiada a càrrec de Carles Jiménez, i dues xerrades a Can Saura, el divendres dia 17 de febrer de l’arqueòloga Irene Riudavets i el 17 de març del matemàtic i astrònom Manuel Marín.