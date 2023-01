El primer trimestre del año ya tiene su programación cerrada en la Sala Albert Camus de Sant Lluís. La oferta del espacio cultural municipal está compuesto por una veintena de propuestas entre las que el cine se sitúa como uno de los protagonistas principales.

Y ello es gracias al regreso de una nueva edición del Another Way Film Festival, el certamen estatal de cine sostenible que programará tres títulos y tertulias con expertos en las materias que tratan los títulos seleccionados. Las tres sesiones tendrán lugar entre los días 2 y 4 de febrero con los pases de los documentales «Ascension», «The Last Tourist» y «Bigger Than Us».

Como respuesta a la petición ciudadana, este trimestre se estrena el ciclo Cinema d’Hivern, que incluye la proyección de clásicos de la historia del Séptimo Arte el último domingo de cada mes. Se han seleccionado producciones tan conocidas como «Sonrisas y lágrimas» (29 de enero), «Desayuno con diamantes» (26 de febrero) y «La vida es bella» (26 de marzo), de las que se podrá disfrutar al simbólico precio de un euro. Hasta mediados de febrero, los espectadores podrán elegir los títulos que se programen durante la segunda temporada de este año.

La oferta cinematográfica se redondea dando continuidad al ciclo Rostro de la Francia Contemporánea, una mirada al cine galo a través de títulos como «El alma del vino» (15 de febrero) o «El avaro, de Moliere» (15 de marzo). Otro de los platos fuertes de la temporada será la proyección del documental «Mallorca, Illa Mare» (25 de marzo), con un coloquio posterior con su creador, el menorquín Toni Escandell.

Cultura accesible

Los responsables de la sala siguen trabajando en torno a la sostenibilidad como eje principal, en este caso poniendo el acento en la accesibilidad, «entendida como la superación de las dificultades para disfrutar libre y cómodamente de la cultura», explican.

Línea de trabajo que se traducirá en la puesta en marcha de algunas novedades. Como por ejemplo la firma de un convenio con la entidad Apropa Cultura Balears para garantizar el acceso a la sala a diferentes colectivos sociales de la Isla. Por otra parte se ha instalado un programa específico para personas con problemas auditivos y un sistema de guías para personas invidentes. Entre otras medidas adoptadas figura la decisión de proyectar todas las películas con subtítulos.