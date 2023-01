La Unesco ja ha posat data i lloc a la darrera reunió que ha de decidir si la Menorca Talaiòtica es declarada oficialment Patrimoni Mundial. Aquest dimarts en una reunió a París s’ha posat data i lloc per valorar la candidatura menorquina.

Com va proposar la presidència del Comité de Patrimoni Mundial, que recau en Aràbia Saudita, la reunió definitiva, la del 45è Comitè, tindrà lloc del 10 al 25 de setembre a la ciutat de Riad, a Aràbia Saudita.

Serà en aquesta reunió quan se sabrà si Menorca Talaiòtica passa a formar part de la Llista de Patrimoni Mundial, compost per 1.121 llocs (869 de culturals, 213 de naturals i 39 de mixtos). Es pot posar així punt final a un camí iniciat l’any 2010, en la que primer es va rebutjar la candidatura el 2017, el que va obligar a refer i reorientar tot el projecte. I quan estava tot a punt i preparat perquè el 2022 Menorca pogués tornar a optar a ser Patrimoni Mundial, esclatar la Guerra d’Ucraïna, i és bloquejar el procés, ja que la reunió definitiva havia de celebrar-se a la ciutat russa de Kazan, el que causà un boicot per part dels països europeus. Finalment, la situació es va poder desbloquejar a finals de l’any passat després de la dimissió de l’ambaixador com a president del Comitè i el nomenament de la princesa Haifa Al Mogrin d’Aràbia Saudita com a presidenta d’aquest òrgan.

El vicepresident i conseller de Cultura del Consell, Miquel Àngel Maria, ha expressat la seva satisfacció per la concreció definitiva de la cita. «El més important és que ja tenim data i lloc. La feina de preparació de la candidatura està llesta des de fa un any, i ara ja només ens queda esperar fins al setembre», sense amagar que «hauria preferit que el Comitè s’hagués celebrat entre finals de juny i principis de juliol, com sol ser habitual, però benvinguda sigui la convocatòria de setembre».

El Consell recorda que, segons el reglament del Comitè de Patrimoni Mundial, sis setmanes abans de l’inici de la reunió el Consell Internacional dels Monuments i Llocs Històrics (Icomos) ha d’enviar el seu informe definitiu a les candidatures presentades. «Açò vol dir que a principis d’agost rebrem aquest informe, i ja sabrem si la proposta d’Icomos és directament d’inscripció de Menorca Talaiòtica a la llista de Patrimoni Mundial, o si encara s’haurà de lluitar per aconseguir-ho durant la reunió del setembre».

El conseller Maria confia que la «bona feina feta durant els darrers anys es veurà coronada amb l’èxit de la inscripció» i avança que el Consell de Menorca enviarà una representació a Riad, que ja es decidirà després de les eleccions de maig.