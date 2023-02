Es Castell va reparar aques dissabte vuitanta-quatre anys després un deute històric amb la seva Filla Il·lustre Antònia Orfila Montañez, a l’incorporar el seu retrat a la Galeria de Fills i Filles Il·lustres de l’Ajuntament, durant l’acte institucional de l’aniversari de la fundació del poble.

La batlessa des Castell Joana Escandell va presidir l’acte amb l’assistència de la Corporació municipal, el conseller de Cultura, Miquel À. Maria i vesins de la població, entre altres, que van ser testimonis de la incorporació del quadre d’Antònia Orfila Montañez a la Galeria de Fills i Filles Il·lustres, afegint-se a Joan Victori Prieto, Tomàs Pons Dalmedo i Àngel Ruiz i Pablo.

El quadre de la Filla Il·lustre va ser descobert per la batlessa Joana Escandell acompanyada per Rafael de la Rica, professor de l’Escola Municipal de Pintura i autor del retrat.

Joana Escandell, Miquel À. Maria i el pintor Rafael de la Rica amb el seu retrat de la Filla Il·lustre. KATERINA PU

Filla Il·lustre

Antònia Orfila Montañez va néixer a sa Torre Nova del Rei el 20 d’octubre de 1858, el lloc familiar que els seus avantpassats van comprar a la Corona espanyola, per mediació del Comte de Cifuentes, governador de l’Illa a finals del segle XVIII, dels excedents de terres que van quedar després de la destrucció del castell de Sant Felip. Fadrina i molt religiosa, vivia a la seva casa de Maó, però passava llargues temporades as Castell, on tenia bones amistats i també freqüentava el Centre Catòlic.

Antònia Orfila va morir a ca seva el 29 d’octubre de 1929 i, seguint el seu desig, va ser enterrada al panteó familiar del cementeri des Castell. En el seu testament va deixar escrit que s’havia de donar 4.710 pessetes per atendre les necessitats dels més pobres des Castell, amb la creació d’una fundació gestionada pel rector, el jutge de pau i el batle. El dia 1 de juny de 1939, l’Ajuntament des Castell, presidit pel batle Andrés Borrás, va aprovar per unanimitat col·locar el retrat d’Orfila a la sala de plens, dedicar-li un carrer del poble i declarar-la filla predilecta.