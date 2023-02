Xàfec Teatre estrena aquest cap de setmana al Teatre Orfeó Maonès l’obra «Qüestió d’honor», de Lutz Hübner, que tracta sobre una història basada en fets reals de violència de gènere que van succeir l’any 2004 a la ciutat alemanya de Hagen. Dirigida per Pitus Fernández i amb la participació de Nuria Amalyn, Joel Barber, Auba Villalonga, Mangel Cañizares i Pedro Morlà, aquesta obra es representarà els pròxims divendres, dissabte i diumenge. «És un tipus de teatre que a Menorca no es veu gaire, no és una comèdia, té un argument ben real i prou dur, amb escenes fortes i potents», assegura Pitus Fernández.

Feia uns anys que Xàfec Teatre tenia en cartera representar aquesta obra, però per diferents motius havia quedat aparcat, «en un viatge a Barcelona que jo faig de tant en tant vaig comprar diversos llibres i vaig trobar aquest autor de què m’havien parlat, però ho teníem arxivat. Últimament, arran de tenir alumnes joves a l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca i d’altres indrets, donat que l’obra tracta sobre els joves, vam creure que havia arribat el moment de fer una obra d’aquesta magnitud, amb gent mínimament preparada», assenyala.

L’obra està escrita fa 14 anys, però tracta d’un tema d’actualitat, la violència de gènere i enfrontaments generacionals i fins i tot socials. «És una obra de teatre molt dinàmica, molt activa, passen moltes coses, no et deixa un moment de repòs, són escenes curtes i molt potents, hi ha molt de text, però a la vegada són molt visuals. És molt adequada per portar sobretot a instituts, que la vegi la gent jove», afirma.

Planificació

La preparació de l’obra de teatre roda des de l’estiu passat, «concretament el maig vam preparar un planning de feina amb la idea de tancar el projecte a finals d’hivern d’enguany, duim molts de mesos treballant, moltes hores de feina, amb molta paciència i dedicació, a més de molta voluntat per part de tothom, és una feina grossa que hem fet i, a la vegada, molt polida», assenyala.

La iniciativa de Xàfec Teatre és en principi dur aquesta obra als instituts o bé que els alumnes passin per l’Orfeó a veure-la, un tema que s’està negociant, «val a dir que un teatre ofereix millors condicions», apunta.

Xàfec Teatre posarà en escena la versió en català de l’obra que s’ha representat amb èxit els darrers anys, tot i que Fernández assenyala que, «serà una versió una mica nostra, hem retallat la seva durada d’unes dues hores fins a una hora i mitja, és un temps idoni perquè els joves ho puguin aguantar», assegura.

Després de l’Orfeó Maonès, el grup de teatre també té previst dur l’obra a altres localitats de l’Illa, com a Sant Lluís, Ferreries o Ciutadella. «També hi havia una proposta d’uns quants instituts de Mallorca, però s’ha de tenir en compte que els membres del grup són estudiants, el que fa que anar-se’n de gira per Mallorca sigui un inconvenient, tot i que es podria fer a Palma», subratlla.