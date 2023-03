El músic Joan Miquel Oliver, alma mater del grup Antònia Font, va presentar aquest dimecres a Alaior el seu disc en solitari «Live in my house», en un concert celebrat a la Sala de Cultura Sant Diego i organitzat per l’Ajuntament d’Alaior amb motiu de la celebració del Dia de les Illes Balears.

Joan Miquel Oliver va actuar amb la seva guitarra per interpretar les cançons d’aquest disc, temes musicals que són el fil argumental per comunicar, en primera persona, l’extens repertori de la seva discografia. Repertori El repertori està format per «Hipotèrmia», «Elektra», «Sa música», «Marès a radial», «Pegasus», «Ecos d’ambulàncies», «Flors de cactus», «Final feliç», «Marcianet de Mart», «Hansel i Gretel», «Agricultors ingràvids», «Somiers», i «Avió de paper», entre altres.