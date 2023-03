Recién aterrizado en la Isla, confiesa el menorquín Àlvar Triay que coger un avión para volver a casa «siempre es maravilloso», más aún si la visita es, como en este caso, para presentar una obra como «Nomeolvides», una producción teatral que sale a escena esta tarde (20.30 horas) en el Teatre del Casino 17 de Gener de Ciutadella y con la que arranca en la ciudad la segunda edición de la Setmana del Teatre.

Un niño recuerda a un tío que murió hace unos años. Ese día fatídico quedó grabado en familiares, amigos y vecinos. Para homenajearlo, empieza un viaje por la vida de su familiar, y, sin darse cuenta, el sobrino pasa a ser el objeto de la historia de la pieza teatral

Estamos hablando de una obra escrita por el propio Triay con tintes autobiográficos. Un material al que se ha encargado de dar forma la directora Catalina Florit. «Yo escribía desde fuera cosas reales y ella fue pautando nexos entre los textos y después los ordenó. Algunas no son verídicas, forman parte de la fantasía. Pero sí que aparecen pensamientos míos, recuerdos de la infancia», rememora el actor.

Como tantos otros proyectos que han visto la luz en los últimos tiempos, «Nomeolvides» es un obra que nace de la pandemia. «Siempre he tenido el gusanillo de la escritura; era capaz de escribir algo pequeño, cortito, anecdótico, sin construir una historia, y la pandemia me ayudó a aprovechar el exceso de tiempo que teníamos para escribir sin prisa, a ser sincero. Fue bonito y muy enriquecedor», relata.

«Nomeolvides» es un proyecto construido sobre tres pilares fundamentales, como son la intimidad, la sensibilidad y la honestidad. «Yo he escrito mi historia, es mía, pero también muy universal» reconoce en torno a un relato que se ha construido a través de un proceso de introspección pero también de documentación mediante entrevistas a amigos y familiares.

A sus 48 años, se puede decir que el menorquín se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, como bien demuestra su agenda. Esta semana se ha emitido el último episodio de «Bojos per Molière», la serie que ha protagonizado para TV3, y la próxima semana estará en la sala Becket de Barcelona con «Les maleïdes», de Sergi Baos. «Ante todo estoy agradecido, porque a veces no trabajas hacia un objetivo, me gusta centrarme en el presente, en lo que voy teniendo cada día. Luego te preguntas cómo has llegado hasta aquí, y seguramente sea disfrutando del proceso. La clave es poner amor y sinceridad en cada proyecto», concluye Triay.