L’escriptora menorquina Caterina Rosselló Catchot (Maó, 1958) acaba de publicar la seva tercera novel·la, «Obsessions», en què tres homes duen les seves fantasies sexuals a la realitat, encara que sigui necessari infringir la llei, fins que cadascun s’enfrontarà a les seves responsabilitats. L’autora presentarà el seu nou llibre aquest divendres dia 17, a les 19.30 hores, en un acte que tindrà lloc al Club Marítim de Maó.

Caterina Rosselló va començar aquest nou projecte literari fa uns cinc anys, encara que per diverses circumstàncies en fa dos que s’hi va posar amb l’objectiu de poder transformar-lo en un llibre, concretament en la seva tercera novel·la, després de «Camí de Cavalls» (2001) i «On era la felicitat?» (2004). «Durant uns anys vaig cuidar els meus pares i no disposava de temps per escriure, per fer una novel·la has de tenir una continuïtat, tècnicament vaig començar fa cinc anys, però en fa dos que vaig començar a escriure», assegura

Quant al nou llibre, afirma que es tracta de les obsessions de tres homes, concretament d’obsessions malaltisses en aquest cas, que fan que fins i tot es traeixin entre ells amb la finalitat d’aconseguir el que volen, «una obsessió és una cosa que acompanya a la persona de dia i de nit, en la meva novel·la queda patent les obsessions que pateixen tres persones i fins que no ho aconsegueixen no ho deixaran», assegura.

La trama de la novel·la, que es desenvolupa en un espai geogràfic imaginari, concretament a la ciutat de Xauxa, a l’illa de la Disbauxa, i amb personatges també imaginaris, comença d’una forma tova, però segons va passant de capítol a capítol es va complicant, «jo diria que és com l’acudit aquell del senyor que es confessa i li conta al capellà que ha robat una corda, que duia un cavall, que estirava un carro, i el carro estava ple de patates. Va in crescendo capítol a capítol, fins i tot hi ha un punt en què les persones paguen pels seus delictes, perquè aquestes obsessions es converteixen en delictes, per la qual cosa entren en joc la policia i la Justícia», assenyala.

Psicologia

Rosselló, diplomada en Treball Social, afirma que a la universitat va estudiar diferents casos clínics amb persones que patien obsessions, malalties mentals o que tenien problemes socials o econòmics, i havia de resoldre els diferents problemes, el que li ha servit per vestir l’argument de la seva novel·la. «Moltes vegades em bas en els coneixements de la psicologia i la psiquiatria que vaig estudiar. En un capítol de la novel·la ‘Camí de Cavalls’ surt una viuda que xerra amb el seu espòs difunt, és un fet psicològic que sol passar», argumenta.

Finalment, Rosselló afirma que està contenta de com ha quedat la seva tercera novel·la i que les pàgines reflecteixen la trama literària que va dissenyar en el seu moment.