La sala d’exposicions Sant Antoni de Maó, acollirà del 12 d’abril a l’1 de juliol una exposició antològica en homenatge a l’artista i científic Xavier Jansà (1947-2020), que està comissariada per Juan Elorduy i Tomeu Sánchez, amb l’organització de l’Ajuntament de Maó i l’IME i la col·laboració de la Fundació sa Nostra i el Centre Oceanogràfic de Balears (COB-IEO).

L’exposició «De Profundis Naturae» mostrarà la trajectòria artística del científic Xavier Jansà, amb un recorregut per la seva faceta com a pintor des d’uns inicis realistes fins a una darrera etapa en què treballava l’art abstracte digital i amb moviment. Consta d’una trentena de pintures, algunes de gran format, més algunes reproduccions emmarcades de la seva obra digital i la projecció en monitors amb auriculars de les seves animacions 3D amb música. També es projectarà un documental, elaborat per Magda Timoner, que recull la trajectòria personal, científica i artística de Jansà, amb els testimonis de gent de prestigi relacionada amb ell i la seva obra.

Deute moral

La regidora de Cultura de Maó, Conxa Juanola recorda que el 2019 Xavier Jansà va fer una exposició de la seva obra a la sala Sant Antoni en què el públic va descobrir un artista nascut a Palma, però amb arrels i vincles menorquins, poc conegut a l’Illa. «Feia una recerca de diferents maneres de presentar la seva obra, i la seva part professional li donava un plus molt important per noltros que era la difusió dels valors marins. El 2021 havia proposat una altra exposició, que ja havíem planificat per dur-la a terme, havíem fet bastanta feina, però va morir de forma sobtada a principis de 2022 i va quedar pendent. Per a l’Ajuntament aquesta exposició és un deute moral cap a ell», afirma Juanola.

La pintura de Xavier Jansà es caracteritza per la perfecció dels paisatges naturals i pel seu domini extraordinari del color.

Autèntica sorpresa

«Serà una de les exposicions més importants d’enguany a Menorca, sense cap dubte, perquè és una autèntica sorpresa, molt poca gent coneix l’obra de Xavier Jansà. És una exposició antològica en la qual queda molt remarcada la seva trajectòria artística, des dels dibuixos que va fer amb 6 o 7 anys, que demostren el domini perfecte de la perspectiva fins la seva pintura més recent i les pel·lícules en tres dimensions. Tenia un talent extraordinari per al dibuix i la pintura, que després per diferents motius va decidir fer una carrera científica, ell era biòleg marí i va deixar la pintura com una afició per fer després de la feina», assegura Juan Elorduy, comissari de l’exposició «De Profundis Naturae», juntament amb Tomeu Sánchez.

L’exposició estarà formada per una trentena de pintures, amb quadres de fins a quatre metres, una trentena més de reproduccions de pintura digital, a més també hi haurà quatre monitors perquè els visitants puguin veure amb les corresponents ulleres i auriculars una selecció de pel·lícules amb continguts tridimensionals. «Al principi de la seva carrera fa una il·lustració en què reprodueix amb una facilitat extraordinària el que veu a través del microscopi, també ha sabut dibuixar els insectes -que col·leccionava- fins a la membrana més petita. Després en la seva trajectòria va cap a l’abstracció perquè l’interessa l’estructura més que l’aparença i va afegint detalls de fantasia que li du a fer obres suggerents amb un notable domini dels colors», subratlla Elorduy.

De Profundis Naturae. Exposició antològica de Xavier Jansà (1947-2022), del 12 d’abril a l’1 de juliol, a la sala d’exposicions Sant Antoni, de Maó.