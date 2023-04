Abril és sinònim de llibres i a Ciutadella es traduirà amb un seguit d’activitats, des d'aquest dimecres i fins a final de mes, on les lletres, per a petits i grans, seran les protagonistes, especialment els dies 22 i 23, amb la tradicional fira.

Per Sant Jordi, a la plaça des Born hi haurà les habituals paradetes de venda de llibres, dissabte i diumenge, de les 10 a les 20 hores. Una fira que anirà acompanyada de propostes variades, com el contacontes «Contes salats», d’Andrea Oyamburu (dia 22, a les 11); la gimcana «Com era Ciutadella fa 200 anys» (a les 11.30 hores) que organitza el Museu de Ciutadella, per a fillets de 9 a 12 anys; o el contacontes il·lustrat «Què s’amaga davall el matalàs», de la mà de Sílvia Vivó i Llorenç Allès (18 hores).

El diumenge 23, Ana Tiles oferirà «Una altra llegenda de Sant Jordi» (11 hores); Raquel de Manuel llegirà els contes per a adults (12.30); i els alumnes de l’Escola de Música i Arts Escèniques de Ciutadella protagonitzaran un «Combo gipsy swing», també a la plaça des Born.

Altres activitats

Totes les activitats són gratuïtes, també les previstes els dies anteriors i posteriors a la fira. La primera aquest mateix dimecres, de 10 a 13 hores al pati de Can Saura, on hi haurà una «Bibliopati» per al públic escolar, a més del contacontes «Sense to ni so», de Gemma Moll (11.30 hores).

Després, seguiran presentacions de llibres, a Can Saura, com «Ciutadella Vella per a infants» (dia 14, a les 18.30 h) o «Ciutadella. De quan érem infants i joves» (dia 19, a les 19 hores); al Saló Gòtic de l’Ajuntament, com ara «La enfermedad que me acompaña», de Climent Sabater (dia 19, 20 hores); o a la Casa de Cultura, com «El llibre que no escric» de Jordi Odrí (dia 21, 20 hores).

El programa es completarà amb lectures com la de «Cap al far» de Virginia Wolf, dia 14, o la xerrada que duu per títol «El pensament de Joan López Casasnovas», a càrrec de Francesc Florit i Josep Maria Quintana, dia 27 d’abril.