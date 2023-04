La Fundación Baleària inaugura aquest dijous, a les 20.30 hores, en el Club Diario de Ibiza l’exposició «25 anys de Baleària», una mostra col·lectiva que reuneix les obres de diversos artistes procedents de diferents punts de la Mediterrània on opera la naviliera, com són Eivissa, Formentera, Menorca, Mallorca, València, Andalusia i Ceuta. Entre altres artistes, hi participen els menorquins Zulema Bagur, Francesc Florit Nin i Paca Florit.

La pluralitat dels orígens dels artistes implicats en aquesta mostra artística té l’objectiu de continuar impulsant els llaços culturals i la convivència entre les poblacions dels diferents territoris de la Mediterrània.A més, cada artista ha creat en exclusiva una obra fidel al seu estil artístic, recollint així una mostra amb diverses disciplines, com són l’escultura, la pintura, la fotografia i la ceràmica. La mostra està comissariada per Antoni Torres i es podrà visitar fins al pròxim dia 3 de maig.