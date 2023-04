La família de Josep Mascaró Passarius (1923-1996) ha presentat aquest divendres la web, disponible mascaropasarius.cat, que ha confeccionat sobre la vida i l’obra del cartògraf, historiador i arqueòleg alaiorenc. La presentació de la web és un dels actes de l’Any Josep Mascaró Passarius, amb motiu del centenari del seu naixement.

La web dedicada a Josep Mascaró Passarius està formada per diferents apartats que recullen la seva vida personal i la seva obra, amb diferents articles i algunes obres en línia que no són fàcilment localitzables. També apareixen nombroses fotografies de les seves èpoques, tant a Menorca com a Mallorca, des de la seva infància fins a l’època en què va realitzar les seves recerques i treballs d’investigació. Els autors de la web són dos nets de Mascaró Passarius, la part tècnica ha anat a càrrec de Josep Bibiloni Mascaró i la responsable del disseny és Rut Portas Mascaró.

La web recull la informació i el material que les seves filles Goreti, Assumpta, Immaculada i Virgínia Mascaró Hernando han pogut arreplegar i documentar durant dos anys de recerca. «La web dona informació sobre qui era el nostre pare, d’on venia i la seva obra en les diferents disciplines que va conrear. Anirem ampliant la web a mesura que tinguem més informació sobre ell relativa a les seves nombroses facetes de la seva vida, com a cartògraf, historiador, arqueòleg, crític d’art i periodista, entre altres. A la web s’hi pot consultar sobre la seva vida, obres en línia, distincions, multimèdia, anècdotes, escrits sobre ell, poesies dedicades a ell, entrevistes i la bibliografia, entre altres», assenyala la seva filla Immaculada.

Arran de la mort el 1996 de Josep Mascaró Passarius, les seves filles ja es van plantejar la catalogació de la immensa tasca de recerca i editorial de son pare, una iniciativa que va trobar les dificultats inherents de la vida diària, «en aquells moments teníem els al·lots petits, fèiem feina, després la nostra mare es va fer major, l’havíem de cuidar, però a poc a poc anàvem fent fins que finalment, pensant amb el centenari del naixement del nostre pare, hem pogut dedicar més temps per fer la recerca i posar a l’abast de la gent aquesta web sobre el nostre pare», afirma.

Suport municipal

El regidor de Cultura d’Alaior, Tiago Reurer, ha destacat la gran feina que ha fet la família de Mascaró Passarius recopilant els treballs de cada una de les seves especialitats que va investigar, «l’Ajuntament d’Alaior dona tot el seu suport a aquesta iniciativa amb la voluntat d’homenatjar aquesta il·lustre figura que tant ha contribuït a divulgar el coneixement de l’Illa».