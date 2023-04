El contrabaixista, compositor i cantant Avishai Cohen, amb l’espectacle «Iroko», posa nom al cartell que Jazz Obert, Associació d’al·ligàtors, ha reservat per a la celebració pròpiament dels 25 anys del Menorca Jazz Festival. L’actuació del músic israelià establert a Nova York, un dels noms més aclamats del jazz contemporani, tancarà dia 20 de juliol, a les nou de la nit, el programa d’aquest festival, que enguany destaca, en sintonia amb el pes que té l’efemèride, per la qualitat i el prestigi internacional, més que mai, dels intèrprets. Avishai Cohen Band, amb quintet, serà a l’escenari de les Pedreres de s‘Hostal i en el marc de la programació Fosquets de Lithica. Aquest gran concert representa, de fet, la confluència de sinergies entre l’associació Jazz Obert i la Fundació Lithica, que col·labora en l’escenari i en la producció.

El cartell es va presentar aquest dimarts en el mateix lloc que acollirà el concert, amb les pedreres de marès de fons, i amb les entrades de l’aforament (300 persones) ja a la venda. L’espectacle «Iroko» es pot dir que és un homenatge a la música afro caribenya. Perquè ve en conjunció amb el gran percussionista porto-riqueny Abraham Rodriguez Jr, el bateria Horacio (El Negro) Hernandez i el saxofonista Yosvany Terry; aquests dos últims, cubans. S’hi suma el trompetista i trombonista argentí Diego Urcola i la veu de la cantant afro-hispana Virgínia Alves.

Dani Benejam, vicepresident de Jazz Obert, es va referir, durant la presentació del cartell, a Avishai Cohen destacant la seva qualitat com a músic polifacètic i també per com s’atraca al latin jazz. Tal com diu la crítica, desafiant amb gran bellesa i capacitat d’improvisació els límits del gènere.

Avishai Cohen va ser ja fa uns any al programa del Menorca Jazz Festival, en format trio. I si torna ara per posar la guinda al gran pastís que conforma el programa del 25 aniversari d’aquest esdeveniment musical és pel nom que representa com un dels millors contrabaixistes en l’àmbit internacional. I també a petició dels fans del gènere musical, confessa Jazz Obert. Un concert, a ple mes de juliol, que serveix de cloenda al programa d’aquest quart de segle i que es reserva alguna sorpresa més.

El programa del 25 Menorca Jazz Festival, iniciat el desembre de l’any passat, està tenint ple pràcticament a tots els escenaris. Concerts de gran nivell, de sala, bàsicament, si bé també en formen part el Menorca Lindy Exchange, el darrer cap de setmana d’abril, o el Picnic Vega jazz, al palmeral de Cala en Blanes dia 30 de maig, entre d’altres.

La interpretació reservada pel final serà un concert a l’aire lliure, en un ambient estival i entre el joc de llum i ombres de quan cau el sol damunt les pedreres de marès. Un escenari especial per a un concert molt destacat. Jazz Obert ja havia portat en edicions anteriors dos dels seus concerts a l’escenari de les Pedreres de s’Hostal. La presidenta de la Fundació Lithica, Laetitia Sauleau Lara, es referia a la il·lusió de poder portar aquesta qualitat de jazz en aquest entorn. La coproducció, formant part del programa del 25 Menorca Jazz Festival i dels Fosquets de Lithica, escenifica l’aliança entre dues entitats ja històriques a l’Illa i que van néixer gairebé fa els mateixos anys. Aquest rellevant concert, en l’essència tan Menorca de les Pedreres de s’Hostal, és gairebé una declaració de principis de la intenció de crear vincles amb entitats menorquines, explicava des de la Fundació Lithica la seva cap de Cultura, Anna Bagur.