El plenari del Consell insular aprovarà el pròxim dilluns la declaració de 2023 com a Any Josep Miquel Vidal Hernández, pel seu compromís social i cultural amb Menorca i amb la recerca i el coneixement. L’acord també contempla que la institució insular col·laborarà amb l’IME i amb les altres institucions i entitats que duguin a terme activitats de reconeixement i actualització del llegat de Josep Miquel Vidal.

El passat dia 9 de gener de 2023 es va complir el desè aniversari de la mort de Josep Miquel Vidal, que va ser el primer coordinador científic de l’IME. El Consell insular subratlla que Vidal representa una figura cabdal en el disseny i la creació l’any 1985 d’aquest organisme dedicat a investigar, recuperar, promoure i difondre la cultura i la ciència de Menorca i des de Menorca, a més com del seu desenvolupament com nucli aglutinador de la comunitat científica de l’Illa.

A més, assenyala la implicació de Vidal en els projectes culturals i científics que han resultat fites estratègiques per a la ciència i la cultura de l’Illa de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, com són l’Enciclopèdia de Menorca, la candidatura de Menorca per ser declarada per la Unesco reserva de biosfera i l’impuls a les Trobades Científiques de la Mediterrània, l’Escola de Salut Pública i molts altres projectes de naturalesa editorial i de creació de grups de recerca.

Vidal va ser Premi Ramon Llull 2006, Taula d’Or-Premi Maria Lluïsa Serra el 2013, a títol pòstum, i medalla d’or de l’IME, entre altres.