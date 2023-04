El programa del 25 Menorca Jazz Festival va viure divendres des de l’escenari del Teatre Principal de Maó la música en directe d’un dels millors saxofonistes internacionals, Eli Degibri.

Instrumentista, director d’orquestra i compositor, el músic israelià va tocar aquí acompanyat del contrabaix Alon Near; Tom Oren, al piano, i Eviatar Slivnik a la bateria. Un concert molt celebrat per l’organització del festival, Jazz Obert, i pel públic d’aquest gènere musical, després de dos anys consecutius d’intent de cartell amb aquest nom destacat i en el marc del festival menorquí, anul·lat dues vegades per culpa de la pandèmia.

Últim treball

Finalment, divendres, va poder presentar a Menorca el seu darrer disc, un treball molt personal, dedicat als seus pares, «Henri and Rachel», que van haver d’emigrar durant la Segona Guerra Mundial. El quartet, vingut de Nova York, va mostrar en tot moment un jazz íntim, però ben intens, ple de records i vivències; en un dels millors concerts del 25 Menorca Jazz Festival.

A part de l’actuació d’aquest magnífic saxofonista, va destacar en aquest concert la gran personalitat del pianista Tom Oren, qui portava el seu jazz cap a estils més propers a la clàssica o a la banda sonora.