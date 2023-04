L’Ajuntament de Ferreries va entregar ahir els premis literaris Francesc d’Albranca, així com els de dibuix per il·lustrar el programa de festes de Sant Bartomeu. L’acte es va celebrar a la Sala de Plens del Consistori, amb nombrós públic i valorant, per part de la regidora de Cultura, Maria Pons, la creativitat entre l’alumnat d’escoles i l’institut.

Els Premis Francesc d’Albranca, que fomenten l’escriptura entre fillets i joves, i que arriben a la 42 edició, és una de les convocatòries literàries més antigues i reconegudes de l’Illa. El guanyador, en la categoria per a cinquè curs, és Antonio Santiago Sánchez. Adriana Fatama Ordóñez és la guanyadora de sisè; mentre que en la categoria de 1r i 2n d’Eso han estat premiats Biel Barber Mulero i Violeta Pons, respectivament. Pel que fa als cursos de 3r i 4t d’Eso, són els treballs de Lluc Calabuch Mercadal i Izan Pulido Coll els guanyadors. En la categoria d’àmbit insular per a edats superiors destaca «Ànima lliure», de Marta Rodríguez Pons, guanyadora. La premiada Marta Rodríguez Pons. I en la d’adults el premi és per a «Quinze hores, nou-cents minuts, cinquanta-quatre-mil segons», de Joana Mª Rotger Febrer. Pel que fa al Concurs de Dibuix, en la seva 36 edició, han destacat Nil Pons Coll, Malila Mir Ngaongan, Maria del Mar Nieto Flechas, Joel Sánchez Ginés, Clara Ramón Febrer i Alba Zamorano Coll, en les categories des de primer a sisè de primària. D’Eso, les obres guanyadores tenen com a autors a Jan Albert Camps Pons, Nayra Marí Rodríguez, Biel Marquès Llorens i Iraida Pons Pulido. La categoria C, corresponent al dibuix guanyador, ha quedat deserta. Aquesta obra havia d’il·lustrar la contraportada del programa de festes. Es farà, possiblement, una selecció de diferents treballs.