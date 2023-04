El grup de música antiga Gaudium et Musica oferirà entre el 24 i el 28 del pròxim mes de juny dos concerts a Suïssa, concretament al Castell de Morges i al Castell de Chillon, en què interpretarà el seu repertori habitual de música medieval i renaixentista.

La iniciativa va partir d’un suggeriment de Manolo Bonet, que resideix a Suïssa, de celebrar uns concerts de música antiga en el país helvètic, donada la trajectòria i la qualitat musical del grup des que va ser fundat fa dotze anys. La mateixa formació musical assumeix les despeses del viatge i l’actuació, per la qual cosa darrerament han celebrat alguns concerts de música antiga a l’Illa, gratuïts, però amb la modalitat de taquilla inversa, en què el públic dona una quantitat econòmica de forma voluntària.

El darrer concert de Gaudium et Musica va tenir lloc el passat 15 d’abril a l’espai de resistència cultural La Cavatina, a Maó, en què el grup va oferir un tast de música antiga, amb un repertori format per peces de Berenguer de Palou, Alfonso X El Sabio, Stefano Landi i, sobretot, de Juan del Encina, entre altres. Aquest darrer concert ha estat el nombre seixanta-quatre que el grup ha ofert al llarg dels dotze anys d’activitat.

El grup Gaudium et Musica va ser fundat el 2011 as Castell per Benjamín Sintes, violinista, que actualment està vinculat al grup com a president honorari, i per Xavi Martín, flauta barroca, guitarra barroca i segona veu, que ostenta la presidència i forma part del grup juntament amb Ana Gomila, veu i percussió; Pepe Vilafranca, viola; Cristina Fullana, flautes barroques; Tiago Ametller, flautes barroques; Toni Carreras, guitarra barroca i guitarró; i Mercè González, percussió, flauta, santur i viola de roda.