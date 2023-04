«Musiqueando», dia 27 d’abril, és un projecte d’àmbit estatal per mostrar la tasca que es fa a les aules de música. Dijous, els alumnes de l’escola municipal de Sant Lluís van sortir amb tots els instruments a mostrar a la seva porxada el seu repertori a la gent. Amb aquesta escola, dirigida per Tomé Olives, van ser prop de 50.000 a Espanya les que es van sumar a la iniciativa, organitzada per la confederació d’associacions d’educació musical. Venim de la postpandèmia, i aquestes accions, explica el coordinador pedagògic de l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics de Sant Lluís, Víctor Gómez, cobren encara més sentit. Amb tot el potencial que té la música per incidir en l’estat d’ànim.

Entre el públic familiar hi havia també les persones grans del geriàtric, que van gaudir del recital, en un capvespre primaveral, amb solos de piano i diferents combinacions d’instruments. Dues hores de música des d’aquest escenari improvisat. Alumnes de flauta travessera i clarinet, amb la seva professora, Vanesa Pons. «Per als joves músics és molt important tocar davant de públic, i com més, millor», explica Víctor Gómez, afegint com accions així serveixen també per treballar la part d’escena. El recital va servir igualment per veure la feina de la incipient Banda Jove de Sant Lluís, sota la batuta de Virgínia de Lacalle.